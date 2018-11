Namesto osliča lahko uporabimo tudi katero drugo ribo. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Oslič s krompirjem in olivami

Začinimo z vinom, olivnim oljem in timijanom

15. november 2018 ob 08:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 80 dag osličevih filejev, 50 dag krompirja, 1 glavica česna, 20 dag drobnega paradižnika, 15 dag oliv, 3 žlice nasekljanega peteršilja, 1,5 dl belega vina, 5 žlic olivnega olja, timijan, sol, poper.

Krompir skuhamo v lupinah, a ne čisto do mehkega. Olupimo ga in narežemo na rezine.

Pečico ogrejemo na 180 stopinj Celzija. Osličeve fileje solimo. Zložimo jih v nepregorno posodo, ki smo jo pokapali z oljem. Potresemo z nasekljanim česnom. Fileje pokrijemo s krompirjem, paradižniki in olivami.

Začinimo in pokapamo z vinom in preostalim oljem. Pokrijemo z aluminijasto folijo in za 15 minut postavimo v pečico. Folijo odstranimo in pečemo še 10 minut.

Potresemo s peteršiljem.