Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Med najnovejšim incidentom je bil Harrison Ford po poročanju NBC-ja v letalu sam. Foto: Reuters Pred manj kot dvema letoma je s svojim starodobnikom zasilno pristal na igrišču za golf in se resno poškodoval, k sreči pa drugih žrtev ni bilo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Osmoljeni pilot Harrison Ford: Kaj dela ta boeing pod mano?

Dogodek preiskujejo strokovnjaki

15. februar 2017 ob 08:53

Santa Ana - MMC RTV SLO

74-letni igralec in ljubiteljski letalec Harrison Ford bi skoraj povzročil letalsko nesrečo na letališču v domači Kaliforniji.

15 minut čez poldne na valentinovo je s svojim enomotornim letalom, ki ga je pilotiral sam, Ford želel pristati na letališču John Wayne blizu Santa Ane, bil je v stiku s kontrolo letenja, in kazalo je, da bo šlo vse gladko, a je med spuščanjem namesto na pristajalni stezi pristal na dovozni poti, pri tem pa poletel tik nad potniškim letalom Boeing 737 in se za las izmuznil nesreči. Šlo je za letalo prevoznika American Airlines, namenjeno v Dallas, s 110 potniki in šestimi člani posadke.

V javnost je pricurljal posnetek, na katerem so Forda kontrolorji letenja posneli, ko jih je zmedeno spraševal: "Bi to potniško letalo moralo biti pod mano?"

Kot poroča NBC, je incident sprožil raziskavo Zvezne letalske uprave in Forda bi utegnila doleteti kazen, ni pa znano, kako stroga: lahko dobi le opozorilo, lahko pa mu tudi vzamejo dovoljenje za pilotiranje.

Izkušen, a se ga drži smola

Harrison Ford je sicer znan letalski navdušenec in zelo izkušen pilot - večkrat je sodeloval v iskalnih reševalnih akcijah in je dobil tudi več priznanj na tem področju -, a se je v zadnjih dveh desetletjih že večkrat za las izognil tragediji.

Leta 1999 je zasilno pristal s helikopterjem v kalifornijskem okrožju Ventura, medtem ko se je še uril z učiteljem letenja, leto pozneje je zasilno pristal v Nebraski, pri čemer je krilo njegovega letala zadelo ob pristajalno stezo in se poškodovalo. Sam jo je, pa tudi njegovi potniki, odnesel brez poškodb.

Najbolj svež pa je dogodek iz marca leta 2015, pri katerem je zasilno pristal na igrišču za golf v Kaliforniji, potem ko mu je na letalu starodobniku odpovedal motor. Takrat se je resno poškodoval, zlomil si je roko in izgubil spomin, so ga pa pohvalili za dobro ukrepanje in za to, da se mu je uspelo izogniti bližnjim gosto poseljenim območjem.

A. K.