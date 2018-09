Osramočeni ameriški politik zaradi Cohenove potegavščine zahteva 95 milijonov dolarjev

Kontroverzna satirična serija Sache Barona Cohena

Znani komik Sacha Baron Cohen je s svojim zadnjim projektom, satirično dokumentarno serijo Who is America?, v zadnjih tednih osmešil številne ameriške posameznike. Privoščil si je tudi nekdanjega ameriškega sodnika in politika Roya Moora, ki ga zdaj zato toži za skoraj 100 milijonov dolarjev.

Roy Moore, nekdanji kandidat za senatorja ameriške zvezne države Alabama, je vložil tožbo proti Sachi Baronu Cohenu, v kateri trdi, da ga je britanski komik v satiričnem dokumentarcu Who is America? (Kdo je Amerika?) zavedel in ga po krivem prikazal kot seksualnega prestopnika.

Moore, republikanec in nekdanji predsednik vrhovnega sodišča v Alabami, je ob tem vložil tudi tožbo proti televizijskemu omrežju Showtime, ki je dokumentarno serijo predvajalo, in lastniku omrežja, medijski korporaciji CBS – pri tem zahteva 95 milijonov dolarjev odškodnine (82 milijonov evrov). Cohena in omrežje obtožuje obrekovanja, goljufije in namernega povzročanja čustvene stiske. Baronovi zastopniki se na tožbo še niso odzvali, zadeve pa za zdaj niso komentirali niti pri televizijskem omrežju.

Tožba se sicer nanaša na intervju, v katerem se je zamaskirani Cohen predstavil kot izmišljeni izraelski strokovnjak za boj proti terorizmu Erran Morad, in Mooru predstavil lažni izum izraelske vojske – detektor, ki naj bi s pomočjo posebnih senzorjev odkrival spolne izprijence in pedofile. Ob demonstraciji se je naprava oglasila vsakič, ko jo je približal 71-letnemu politiku, in na ta način namignila, da gre za pedofila. Ob oglašanju naprave se je Cohen pretvarjal, da je tudi sam v zadregi, in zaman skušal popraviti napravo. Moore je kmalu izjavil, da podpira Izrael, takšnih izumov pa ne, in zapustil prizorišče.

Moorova žena Kayla je povedala, da je bil njen mož v Washington povabljen pod pretvezo, da bo prejel priznanje za njegovo podporo Izraela. Ob tem seveda ni vedel, da se bo pred tem srečal tudi z zakrinkanim Cohenom, ki je sicer znan komik. "Ta lažna in goljufiva predstavitev in norčevanje, češ da je sodnik Moore seksualni prestopnik, sta močno ogrozila njegov ugled in njemu, gospe Moore in njegovi celotni družini povzročila hudo čustveno stisko," je zapisano v tožbi.

Moora spolnega nadlegovanja obtožilo devet žensk

Sodnik Moore je v Alabami decembra lani izgubil politično bitko za senatorski stol. V zvezni državi, ki je sicer znana kot močna podpornica republikanske stranke, ga je premagal demokrat Doug Jones. Moore je največ podpore izgubil ravno po tem, ko ga je devet žensk obtožilo, da jih je spolno nadlegoval.

Tri izmed njih so ga obtožile spolnega napada, ki naj bi se zgodil, ko so bile stare 14, 16 oziroma 28 let, vsi trije napadi pa naj bi se zgodili, ko je bil Moore star več kot 30 let. Drugih šest žensk ga je obtožilo, da jih je nadlegoval in jih skušal zapeljati, ko so bile še mladoletne, vendar pa v teh primerih ni bilo fizičnega stika. Moore vse obtožbe ostro zavrača.

Mojster satirične komedije

V sklopu satirične dokumentarne serije Who is America? je sicer izšlo sedem delov, Sacha Baron Cohen pa je v njej nastopil v petih različnih vlogah – ob Erranu Moradu še kot konservativni novinar Billy Wayne Ruddick Jr, radikalni predavatelj Dr. Nira Cain-N'Degeocell, britanski kaznjenec Rick Sherman, italijanski fotograf Gio Monaldo in finski vloger OMGWhizzBoyOMG!.

Njegovi sogovorniki ob snemanju pogovorov niso slutili, da se pod masko skriva slavni igralec, in številne izmed njih je Cohen v svojem značilnem slogu spravil v različne neprijetne položaje. Med drugim je Jasona Spencerja, člana predstavniškega doma zvezne države Georgia, v sklopu lažnega urjenja za obrambo pred teroristi pripravil do tega, da si je slekel hlače in izrekel več rasističnih izjav. Spencer je po izidu epizode odstopil s položaja.

Sacha Baron Cohen je sicer znan "satirični kameleon," ki se je v svojih preteklih projektih prelevil v številne različne like. Največjo slavo je dosegel kot kazahstanski novinar Borat, predstavil pa je tudi like britanskega raperja Ali G-ja, homoseksualnega modnega navdušenca Brüna in namišljenega diktatorja admirala Generala Aladeena.

Intervju z Royem Moorom si lahko ogledate v priloženem videoposnetku (opomba: video je v angleškem jeziku).

