Osvežitev tudi za enoprostorskega golfa

Volkswagen golf sporstvan

23. avgust 2017 ob 13:53

Wolfsburg - MMC RTV SLO,

Po petvratni in karavanski izvedbi golfa sedme generacije je prišel čas tudi za prenovo enoprostorske različice sportsvan. Poleg osvežene oblike so ji namenili novo multimedijo, nove motorje in nove asistenčne sisteme.

Prenova golfa sporstvan je pričakovano zadržana, pri čemer kompaktnemu enoprostorcu iz Wolfsburga prinaša predvsem bolj ostre linije sprednjega dela. Rahlo so preoblikovali odbijač, masko in grafiko luči, ki so serijsko opremljene s halogenskimi žarometi, za doplačilo pa bo po novem namesto ksenonske tehnike na voljo popolna LED osvetlitev. LED svetilne diode bodo pri vseh različicah serijsko vgrajene tudi v zadnje luči. Osvežitev zunanjosti vključuje še izbiro novih platišč iz lahke litine velikosti od 16 do 18 palcev.

Notranjost je poleg novih materialov in barvnih kombinacij dobila novo ponudbo multimedijskih naprav, v kateri velja izpostaviti zlasti sistem Discover Pro, ki poleg velikega, 23,3-centimetrskega (9,2-palčnega) zaslona na dotik prinaša tudi upravljanje s kretnjami ter možnost upravljanja prek mobilnih naprav.

Prenovljena motorna paleta bo med drugim vključevala litrski turbobencinski trivaljnik TSI s 85 kilovati (115 KM), 1,5-litrski štirivaljni TSI motor v različicah s 96 in 110 kilovati (130 in 150 KM), 1,6-litrski turbodizelski TDI s 85 kilovati ter dvolitrski TDI, ki razvije 110 kilovatov (150 KM).

Vozil bo sam

Nekaj novosti je tudi na področju varnostnih in asistenčnih sistemov. Sportsvan je dobil sistem za samodejno zaviranje v sili s prepoznavanjem peščev, nadgrajen sistem za samodejno parkiranje, ki omogoča tudi parkiranje s prikolico ter sistem za vožnjo v zastojih Traffic Jam Assist, s katerim lahko avtomobil pri hitrostih do 60 kilometrov na uro samodejno zavira do zaustavitve, samodejno speljuje ter samodejno vzdržuje smer.

V živo ga bomo lahko prvič videli 12. septembra na avtomobilskem salonu v Frankfurtu, na trg pa bo prišel že to jesen.

Martin Macarol