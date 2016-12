Osvežitev tudi za športno in terensko octavio

Prenova modela

23. december 2016 ob 15:04

Mladá Boleslav - MMC RTV SLO

Po prenovi običajne izvedbe octavie je škoda pohitela s predstavitvijo malce posebnih različic. Gre za športno izvedbo RS-a, ki je dobila najmočnejši stroj doslej, ter za terensko različico scout, ki poleg estetske osvežitve prinaša nadgrajeno multimedijsko in varnostno opremo.

Zunanja oblika najbolj dinamične octavie pričakovano povzema poteze boj umirjenih različic z novimi sprednjimi prilagodljivimi LED-žarometi. Karoserija je v primerjavi s predhodnim modelom posajena 15 milimetrov bližje tlom, zadnji kolotek pa je za 30 milimetrov širši.

V notranjosti prevladuje črna barva, sedeži pa bodo lahko odeti v kombinacijo usnja in blaga ali usnja in alkantare.

Tako kot do zdaj bosta na izbiro dvolitrski turbobencinski in dvolitrski turbodizelski stroj, pri čemer je prvi po novem nekoliko močnejši in razvije 169 kilovatov (230 KM), drugi pa še naprej ponuja 135 kilovatov (184 KM). Bencinska različica pospeši do stotice v 6,7 sekunde, medtem ko dizelska za to potrebuje 7,9 sekunde.

Poleg ročnega je na voljo tudi dvosklopčni menjalnik DSG. Dizelska izvedba v kombinaciji z DSG-menjalnikom omogoča tudi izbiro štirikolesnega pogona.

Octavia RS bo še naprej na voljo tako v kombilimuzinski kot v karavanski izvedbi.

Vedno z vsemi štirimi

Ob športni seveda ne more manjkati niti terensko obarvana različica različica scout. Ta se ponaša z obrobami blatnikov in odbijačev v temni plastiki ter z estetskimi zaščitami podvozja, serijsko pa prinaša štirikolesni pogon z elektronsko krmiljeno hidravlično sklopko haldex.

Na izbiro bo z 1,8-litrskim turbobencinarjem s 132 kilovati (180 KM) ali dvolitrskim turbodizlom v različicah s 110 ali 135 kilovati (150 ali 184 KM).

Posodobitev notranjosti se kaže predvsem z novo multimedijsko napravo, obogaten pa je tudi nabor varnostnih sistemov.

Prenovljena octavia bo s širokim naborom različic pri nas na voljo od februarja.

Borut Fakin