Osvežitev za ka+ in terenska različica ka+ active

Ford ka+ in ka+ active

6. februar 2018 ob 09:10

Ford je preprostemu malčku ka+ priskrbel nove motorje in zanj pripravil tudi novo izvedbo active, ki se spogleduje s športnimi terenci.

Povpraševanje po športnih terencih in križancih še nikoli ni bilo tako veliko. Ford jih je lani samo v Evropi prodal 200 tisoč, zato se selijo prav v vse razrede. Po fiesti active, ki bo prišla na trg v letošnjem letu, so pri Fordu terensko obarvano izvedbo namenili tudi vstopnemu malčku ka+. To mu med drugim prinaša masko z novo mrežico in kromirano obrobo ter zaščitne obloge odbijačev blatnikov in pragov. Poleg tega je podvozje za 23 milimetrov višje, malček pa je obut v posebna 15-palčna platišča iz lahke litine.

Kar nekaj posebnosti so namenili tudi notranjosti, kjer med drugim najdemo reliefni napis active na pragovih, armaturno ploščo z zrnato prevleko, sedeže z rjavimi progami ter več kromiranih elementov. En glavnih novih uporabnih elementov pri modelu ka+ pa je gotovo multimedijski sistem Sync3 s 16,5-centimetrskim (6,5-palčnim) zaslonom na dotik in združljivostjo z vmesnikoma Android Auto in Apple CarPlay, ki bo pri različici active vgrajen serijsko.

Posodobljena motorna paleta

Novosti se nadaljujejo tudi pod motornim pokrovom. Motorno paleto bodo namreč obogatili nov bencinski in nov dizelski stroj. Namesto starega 1,2-litrskega bencinskega štirivaljnika bo na voljo učinkovit 1,2-litrski trivaljnik Ti-VCT v različicah z 51 ali 63 kilovati (70 ali 85 KM). Bencinski ponudbi pa se bo pridružil še 1,5-litrski turbodizel TDCi, ki zmore 70 kilovatov (95 KM).

V serijski opremi bomo med drugim našli električni pomik stekel in ogledal, centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem in sistem za pomoč pri speljevanju v klanec, na voljo pa bo tudi pametni ključ z zagonom motorja s pritiskom na gumb. Za varnost bo skrbelo šest varnostnih blazin in sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah.

Prenovljeni ka+ in ka+ active bosta prispela v prodajne salone v nadaljevanju letošnjega leta.

Martin Macarol