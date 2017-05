Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Potrebujemo tri cvetove bezga. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Osvežujoč bezgov ledeni čaj s hibiskusom, meto in mladimi koprivami

Recept iz oddaje Dobro jutro

28. maj 2017 ob 08:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 3 cvetovi bezga, 10 vrhcev mladih kopriv, 1 čajna vrečka hibiskusa za lepo barvo, 1 limona, 1 pomaranča, 5 g mete, led, 3 žlice medu.

Zavremo vodo in vanjo potopimo zelišča in cvetove. Pustimo stati 5 minut. Precedimo in dodamo med ter premešamo. Ožemmo pomarančo in limono. V kozarec dodamo led in prelijemo s čajem ter dodamo sok limone in pomaranče.

Več receptov na dobrojutro.rtvslo.si .

D. S., recept Lojzeta Čopa (oddaja Dobro jutro)