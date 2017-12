Otipavanje, nezaželeni poljubi, nadlegovanje - imun ni niti Vice

Še eno razkritje spornih praks na delovnem mestu

24. december 2017 ob 17:51

New York - MMC RTV SLO

Razkritjem o spolnem nadlegovanju na delovnem mestu kar ni videti konca - najnovejši v vrsti družb s spornimi praksami je medijski velikan Vice, kjer so zaposlenih spolno nadlegovanje in zlorabe stalnica kljub mlajši generaciji.

V obsežnem in poglobljenem prispevku je New York Times razkril še eno zgodbo o spornih praksah na delovnem mestu - v digitalni medijski družbi Vice, ki slovi predvsem po svojem poročanju o temah, ki zanimajo mlade: spolnost, droge, poulična kultura. V prispevku navajajo pričevanja več deset žensk, ki so bodisi na lastni koži občutile spolno nadlegovanje in zlorabe bodisi so jim bile priče.

"Ena ženska je dejala, da jo je po nekem službenem dogodku na Coney Islandu med vožnjo na vrtiljaku moški kolega nenadoma prijel za roko in si jo položil na mednožje. Druga je povedala, da jo je nadrejeni skušal prisiliti v spolno razmerje, ko ga je zavrnila, so jo odpustili. Tretja je dejala, da jo je sodelavec zgrabil za obraz in jo skušal poljubiti, ubranila se ga je z dežnikom," začne svojo reportažo New York Times.

Štiri obtožbe so se končale s finančno poravnavo

Pričanja omenjenih žensk so časniku potrdile tudi druge zdajšnje in nekdanje zaposlene, preiskovalci časnika pa so izbrskali še, da je Vice najmanj štirim ponudil finančno poravnavo, ko so spolnega nadlegovanja obtožile moške kolege in nadrejene, med njimi tudi zdajšnjega predsednika uprave korporacije, Andrewa Creightona, ki je lani nekdanji uslužbenki plačal 135.000 dolarjev. Žrtev za New York Times dogodka in poravnave ni želela komentirati.

Več kot 20 drugih sogovornic pa je priznalo, da je bilo na delovnem mestu priča neželenim poljubom, otipavanju, ponižujočim komentarjem in predlogom za spolne odnose. Kot opisujejo sogovornice, so se dostikrat počutile kot "še ena usluga v podjetju, kjer je žuranje dostikrat zgolj podaljšek službe".

Mizoginija manj očitna kot v 50. letih, a še bolj skrb vzbujajoča, saj se širi tudi med mladimi

Razkritja žensk o nadlegovanju, zlorabah in na splošno o t. i. moški kulturi v velikih medijskih podjetjih so v zadnjem času pogosta, priznava časnik, a pri Viceu gre še za eno drugo dimenzijo: večina moških, na katere letijo obtožbe, je starih od 20 do 40 let, torej gre za mlajšo generacijo, takšno, ki nima niti "opravičila", da so bili rojeni in vzgojeni v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja, ko takšne prakse še niso bile sporne. "Gre za moške v njihovih 20., 30., 40. letih, ki so odrasli v času, ko spolno nadlegovanje ni zgolj postalo nezakonito, ampak celo tabu," se čudi New York Times. "Čeprav mizoginija v družbi morda ni kot iz 50. let, je še vedno tam in je še vedno vsajena v miselnost ljudi," je za časnik potrdila novinarka Kayla Ruble, ki je bila pri Viceu zaposlena med letoma 2014 in 2016.

"Tam vlada strupeno vzdušje," je poudarila nekdanja pomočnica direktorja Sandra Miller in dodala, da lahko v podjetju "moški izrečejo najbolj ogabne stvari in [da] so ženske obravnavane kot podrejene moškim".

Soustanovitelja priznala "moško kulturo" in že uvedla nekaj sprememb

Moška kultura v enem vodilnih digitalnih medijev je skrb vzbujajoča, je za časnik priznal soustanovitelj Vicea Shane Smith in dodal, da se zadnje mesece trudijo vzorce obnašanja v družbi spremeniti - tako zaradi vroče razprave o spolnih zlorabah in nadlegovanjih, ki so se pojavljale zadnje mesece, kot tudi zaradi dejstva, da več medijev pripravlja podobne reportaže prav o Viceu, je priznal.

"Vsi, od vrha do zadnjega zaposlenega, smo krivi za to, da naša družba ni varen in vključujoč prostor za vse, sploh za ženske," je ob tem Smith skupaj s še enim soustanoviteljem, Surooshem Alvijem, zapisal v odzivu za New York Times, podobno pismo pa poslal tudi vsem zaposlenim v družbi.

Da bi spremenili vzdušje v družbi, ki je po Smithovih besedah "neprimerno obnašanje gojila kot družbeno sprejemljivo", so že pred meseci ustanovili poseben odbor, v katerega so med drugim povabili feministično ikono Glorio Steinem in odvetnico Roberto Kaplan ter uvedli kadrovske spremembe, poleg tega pa prepovedali romantična razmerja med nad- in podrejenimi.

T. K. B.