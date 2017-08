Otrok Seattla se vrača domov - Chris Cornell bo dobil spomenik

11. avgust 2017 ob 09:10

Seattle - MMC RTV SLO, STA

Umrlemu pevcu skupin Soundgarden in Audioslave Chrisu Cornellu nameravajo v Seattlu, kalilnici grungea, postaviti spomenik.

Njegova vdova Vicky Cornell je po poročanju BBC-ja podprla pobudo in povedala, da bo umetnik Wayne Toth za izdelavo kipa potreboval okoli sedem mesecev. Toth je ustvaril tudi kip Johnnyja Ramonea za njegov grob v Los Angelesu.

Cornellova vdova je za časnik Seattle Times povedala, da ji je umetnik že pokazal osnutek za kip, ki je všeč tako njej kot njunim otrokom.

"Chris je bil otrok Seattla. Vrnili ga bomo domov in ga častili," je še povedala Vicky Cornell in glasbenikove oboževalce pozvala, naj namignejo, kje v Seattlu naj bi kip stal.

Za lokalni časnik je spregovorila tudi o želji, da bi v sklopu seattelske neprofitne organizacije Childhaven vzpostavila program glasbene terapije, poimenovan po pokojnemu možu. "Chris se je vselej zanimal za zaščito otrok, žrtev psihičnih ali fizičnih zlorab. Menil je, da je glasba zdravilna," je pojasnila.

Vseživljenjski boj z depresijo

Chris Cornell je umrl 18. maja. Naredil je samomor, po toksikološkem poročilu pa je pred tem zaužil več različnih zdravil - od pomirjeval do uspaval. Veljal je za enega od začetnikov ameriškega grungea in bil čislan zaradi izjemnega glasovnega razpona, ki je obsegal skoraj štiri oktave.

Z lahkoto je prehajal od globokega baritona, preko cvilečega tenorja do hladnega vibrata. Med največjimi uspešnicami skupine Soundgarden, pri kateri je bil Cornell pevec, tekstopisec in ritemkitarist, je pesem Black Hole Sun.

Ob nastopu novega tisočletja je Cornell s člani Rage Against the Machine, natančneje s Tomom Morellom na kitari, Timom Commerfordom na basu in spremljevalnih vokalih ter Bradom Wilkom na bobnih, ustanovil zasedbo Audioslave. Njegov je bil tudi projekt Temple of the Dog.

V njegovih skladbah, denimo v Fell on Black Days in The Day I Tried to Live, je bilo vselej čutiti temne slutnje, ki so ga spremljale. Vse življenje se je namreč boril z depresijo.

T. H.