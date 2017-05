Otvoritev Evrovizije v znamenju rusko-ukrajinskega spora

Nekaterim ruskim novinarjem zavrnili vstop

7. maj 2017 ob 17:01

Kijev - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V Kijevu so slovesno prireditvijo otvorili letošnje tekmovanje za pesem Evrovizije, ki se uradno začenja v torek s prvim polfinalom. A brez škandalov ni šlo.

Ukrajinske oblasti so sporočile, da so v preteklih dneh več ruskim novinarjem, ki so od ruske priključitve obiskali Krimski polotok, preprečili vstop v državo, od koder so nameravali poročati o tekmovanju za pesem Evrovizije v Kijevu.

Predstavnik ukrajinske obmejne službe Oleg Slobodjan je dejal, da danes dvema ruskima novinarjema niso dovolili prečkanja meje, ob tem pa so jima še prepovedali vstop v Ukrajino za tri leta. To so storili, ker sta obiskala Krimski polotok, ki si ga je pred tremi leti od Ukrajine priključila Moskva, potem ko je 97 odstotkov prebivalcev Krima na referendumu glasovalo za priključitev.

Vstop v državo pa so iz istih razlogov že v soboto prepovedali tudi fotografu ruske državne tiskovne agencije. "Državna obmejna služba obvešča, da akreditacija za Evrovizijo še ne pomeni pravice do prečkanja meje," je na družbenem omrežju Facebooku zapisal Slobodjan.

Brez nastopa Rusinje

Letošnje tekmovanje, ki se bo končalo s finalom v soboto, je že mesece pred velikim dejanjem zasenčila ukrajinska prepoved nastopa ruske predstavnice Julije Samojlove, ki je od otroštva na invalidskem vozičku. Nastop so 27-letni pevki prepovedali, ker je pevka leta 2015 nastopila na koncertu na Krimu.

Evropska radiodifuzna zveza (EBU) je odločitev Kijeva obžalovala, Moskvi pa dala kompromisno ponudbo, da 13. maja nastopi v živo prek satelitske povezave. Rusija je ponudbo zavrnila, Samojlova pa naj bi zdaj na večer prvega evrovizijskega polfinala znova nastopila na Krimu.

Ukrajinski predsednik Petro Porošenko je danes dejal, da bo Evrovizija njegovi državi, ki se želi izviti iz primeža Moskve, prinesla mednarodno pozornost. "Pozornost več sto milijonov televizijskih gledalcev bo usmerjena v Ukrajino, v naša evropska prizadevanja in boj za svobodo ter neodvisnost," je dejal Porošenko.

Lani zmagala Džamala

Polfinala tekmovanja bosta v Kijevu 9. in 11. maja, veliki finale pa 13. maja. Slovenijo bo letos zastopal Omar Naber z balado On My Way, ki jo bo zapel v prvem polfinalu.

Kijev si je mesto gostitelja prislužil z lansko zmago Džamale, ukrajinske predstavnice, katere oče je predstavnik islamske manjšine Tatarov na Krimu. Džamala je slavila s pesmijo 1944 o Stalinovi deportaciji krimskih Tatarov, kar je Rusija označila za provokacijo.

Džamala je sicer v intervjuju za Reuters v soboto rojake pozvala, naj "ne dovolijo, da bi ruske provokacije pokvarile dogodek". "Zdi se mi, da bi morali pričakovati še več ruskih provokacij, ker jih je naša zmaga zelo prizadela," je povedala Džamala. "In rada bi prosila vse v Ukrajini, naj bodo zelo previdni in se ne pustijo sprovocirati. Ker se mi zdi, da bolj, ko se bližamo tekmovanju, več bo provokacij."

