Ozark - pranje denarja sredi "kmetavzarskih" ameriških rovt

Nova Netflixova serija z Jasonom Batemanom v glavni vlogi

27. avgust 2017 ob 12:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potem ko se je po petih sezonah leta 2013 iztekla serija Breaking Bad, Netflix pa je letos po treh sezonah predčasno ukinil Bloodline, je Ozark nekakšno logično nadaljevanje serij, ki prepletajo disfunkcionalno družinsko dramo z nezakonitimi posli, v ospredje pa postavljajo antijunaka.

V Ozarku, ki so mu pri Netflixu pravkar prižgali luč za drugo sezono, je ta antagonist Marty Byrde z glasom in stasom Jasona Batemana, starega znanca iz humoristične serije Arrested Development (Odbita rodbina). Byrde je finančni svetovalec z ženo (vedno odlična Laura Linney) in dvema otrokoma. Življenje se mu postavi na glavo, ko ga angažira narkokralj Camino Del Rio (Esai Morales), vodja "drugega najmočnejšega mamilarskega kartela v Mehiki".

Izvirni naslov: Ozark

TV-mreža: Netflix Avtorji: Bill Dubuque, Mark Williams Igralska zasedba: Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Julia Garner, Jordana Spiro, Jason Butler Harner, Esai Morales, Peter Mullan, Lisa Emery. Število epizod: 10



Sprva gre za Martyja in njegovega partnerja Brucea vse kot po maslu - Del Riu pereta umazani denar, milijoni letijo, širita svoj imperij, dokler nekega dne Del Rio ne ugotovi, da si je nekdo v firmi postrani nekaj jemal v svoj žep, zato se brutalno maščuje. Pri življenju pusti le Martyja in njegovo družino, ko ga ta v obupanem poskusu preživetja prepriča, da mu lahko opere pravo bogastvo v Ozarksu, ruralnem območju Misurija, znanem tako po lepi naravi kot tudi po "kmetavzarjih", t. i. redneckih, ki poseljujejo ta odročni del ZDA.

Nazaj k naravi

Del Rio je skeptičen, a da Martyju priložnost, ta pa se z odtujeno ženo, ki ji je Del Rio v sklopu svojega pokola ubil tudi ljubimca, s čudaškim sinom in uporniško pubertetno hčerko ob zvokih precej zloveščega Radioheadovega komada Decks Dark, v kateri Thom Yorke prepeva o tem, kako prihaja v življenje tema, ljudje pa smo ujete lutke iz cunj, odpravi na podeželje. "Kjer je priložnosti za pranje denarja ogromno," si dopoveduje Marty, medtem, ko si še 30. ogleda posnetek svoje žene, kako si jo od zadaj jemlje njen zdaj že mrtvi, starejši ljubimec.

Streznitev pride kmalu - domačini se na njegove ponudbe po "poslovnem sodelovanju in oplemenitenju denarja" odzovejo skrajno sumničavo, za nameček pa si na glavo nakoplje še tako male kriminalce, kot je "prikoličarska" rodbina Langmore, kot tudi večje, nevarnejše zlikavce, kot je Jacob Snell (Peter Mullan z variacijo na svojo vlogo iz serije Top of the Lake), ki drži v šahu vse, s šerifom vred.

Za fasado dobrodušnega bradatega strička, ki na nedeljski tržnici prodaja svoj med, se skriva okrutni ozarški narkokralj, ki na jasah sredi gozda prideluje opij, heroin pa preprodaja skrit v votle Biblije, ki jih njegov pomočnik deli med "vernike", ki prihajajo na jezero s čolni poslušat pridige pastorja Masona Younga.

Ni treba posebej poudarjati, da Snellu in njegovi še bolj izprijeni soprogi Martyjev prihod in prevzem "ozemlja" ni všeč, in ko Martyju začnejo po življenju streči še Langmori, na hišnem pragu pa se pojavlja živalska crkovina, vse skupaj dobi pridih Odrešitve (Deliverance, 1972) - morda tudi zato, ker so dejansko snemali na skoraj isti lokaciji v Georgii.

Primerjave z Breaking Bad

Čeprav seriji sem ter tja preti, da bi zašla v grotesko in so avtorji vsekakor pretiravali z uporabo modrega filtra, ki že tako zlovešči Ozarks ovija v še potencirano mrakobnost, pa je Ozark še en kakovosten produkt Netflixove mašinerije. Še zlasti, če ste ljubitelji južnjaškega naglasa, striptizklubov sredi rovt, biblijskega leporečja ob grožnjah z mučilnimi taktikami naravnost iz Rosemaryjinega otroka in zatravmiranih FBI-jevih agentov, ki na lovu za podatki uporabljajo vsa sredstva - vključno z "odpiranjem" možatih, poraščenih prikritih gejev iz prikoličarskih parkov.

Ne delajo pa vztrajne primerjave z Breaking Bad (Kriva pota) seriji nobenih koristi, saj je bila AMC-jeva serija o učitelju kemije, ki zaradi spleta okoliščin in ob diagnozi neozdravljivega raka postane kuhar metamfetamina, pač klasika, uvrščena na vse sezname najboljših, najbolj kultnih in največjih serij vseh časov. Kritiki se tako niso mogli prav poenotiti, kaj si mislijo o Ozarku - razen, da je igralska zasedba z Batemanom (ta je tudi izvršni producent serije), Linneyjevo in vzhajajočo zvezdo Julio Garner v vlogi najstniške prestopnice Ruth Langmore izvrstna.

Če so v Salt Lake Tribune zapisali, da "ne samo, da se zdi Ozark neizviren in zlajnan, ampak da izpade tudi kot samovšečni projekt zvezde serije in producenta Jasona Batemana", v New York Timesu pa, da se v nasprotju z Breaking Bad v Ozarku "zgodi veliko, a se kaj dosti ne dogaja", so bili seriji bolj naklonjeni pri Film Dailyju: "Ko enkrat odmislite površinske podobnosti (z Breaking Bad), Ozark zasije kot nekaj posebnega in domiselnega, napeta kriminalna opera, kjer je pokrajina prav toliko zvezda serije kot celotna igralska zasedba."

Če ne verjamete kritikom, pa ima morda večjo težo priporočilo mojstra grozljivk Stephena Kinga. Takole je zapisal na Twitterju: "Zasvojen sem z Ozarkom. Subtilno je prepreden je s črnim humorjem, kar ga dela posebnega."

Kaja Sajovic

