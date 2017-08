Oživljeni Unplugged začne Shawn Mendes, v navdih so mu Pearl Jam

Kultna koncertna serija vrhunec dosegla v dobi grungea

21. avgust 2017 ob 09:36,

zadnji poseg: 21. avgust 2017 ob 09:38

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Glasbena televizija MTV nadaljuje s prizadevanji, da bi se programsko vrnila h koreninam: tudi z oživitvijo v 90. zelo priljubljene "izštekane" koncertne serije Unplugged.

Prvi bo 8. septembra v na novo oživljeni različici oddaje nastopil popularni zvezdnik Shawn Mendes, je poročal britanski BBC.

Serija Unplugged je slovela po tem, da so priznani glasbeniki in skupine pred občinstvom svoje uspešnice izvedli v akustični različici. Vrhunec priljubljenosti je dosegla v 90. letih, ko so v razmahu grungea nastopili Nirvana, Alice In Chains in Pearl Jam.

Na sporedu MTV-ja je bila do leta 2009, ko so jo ukinili. Med glasbeniki, ki so se tačas predstavili v izštekani različici, so bili tudi Jay-Z, Lauryn Hill, Adele, Mariah Carey in Katy Perry.

Septembra bo kot prvi serijo na novo zagnal priljubljeni mladi kanadski zvezdnik Shawn Mendes. Njegov nastop bodo snemali v Los Angelesu. 19-letnega glasbenika je k projektu pritegnil prav posnetek koncerta skupine Pearl Jam iz leta 1992 (sam se je rodil šest let kasneje), saj je "začutil, da je v ospredju projekta glasba, ne pa komercialni nameni".

Predstavnik MTV-ja Armani Duncan je za Variety povedal, da je oživitev serije po eni strani nostalgična gesta, po drugi pa nameravajo pritegniti nove gledalce, ki začetkov koncertov Unplugged ne poznajo. Pred časom so na MTV napovedali, da se z oktobrom na spored glasbene televizije vrača tudi oddaja Total Request Live (TRL), v kateri se je uveljavil voditelj Carson Daly.

A. K.