P!nk se po desetih letih vrača na Sziget

Pevka se vrača na koncertne odre

21. marec 2017 ob 18:43

Budimpešta - MMC RTV SLO

Potem ko se je konec lanskega leta razveselila rojstva drugega otroka, se ameriška pevka P!nk vrača na koncertne oz. festivalske odre. Med drugim bo odprla letošnji festival Sziget na otoku Obuda.

Pevka, ki je od prve pojavitve na glasbenem prizorišču leta 2000 prodala več kot 60 milijonov izvodov albumov in čez 130 milijonov singlov, prejela tri grammyje in šest MTV-jevih videonagrad, se po letu 2007 vrača na Sziget.

Glasbenica s pravim imenom Alecia Beth Moore je svoj zadnji studijski album, ki ga je naslovila Truth About Love, izdala leta 2012. Že v prvem tednu je bilo v ZDA prodanih kar 280.000 izvodov in s tem je dosegel naziv tretjega najuspešnejšega debija v letu 2012 (po izdelkih Justina Bieberja Believe in Madonninega MDNA).

Truth About Love je tako postal pevkin prvi album, ki mu je uspelo osvojiti vrh lestvice najbolje prodajanih albumov, prav tako pa so ji precej uspeha prinesli singli Blow Me (One Last Kiss), Try, Just Give Me a Reason in True Love. Nato pa jo je leto kasneje doletela še posebna čast – revija Billboard jo je razglasila za žensko leta.

S tem se bo pridružila že potrjenim nastopajočim, kjer do zdaj izstopajo imena, kot so Alt-J, Anne-Marie, Billy Talent, Charli XCX, Clean Bandit, Dimitri Vegas & Like Mike, George Ezra, Interpol, Major Lazer, Mando Diao, Metronomy, Nervo, Kasabian, Oliver Heldens, Paul Van Dyk, PJ Harvey, Rudimental live, Steve Aoki, Sunnery James & Ryan Marciano, The Kills, The Pretty Reckless, Rita Ora, The Vaccines, Tom Odell, Two Door Cinema Club, White Lies in Wiz Khalifa.

Madžari pa čez mejo vabijo še z enim velikim festivalom, in sicer festivalom Balaton Sound. Od 5. do 9. julija bodo ob slovitem jezeru naših vzhodnih sosedov nastopili Armin Van Buuren, Afrojack, Hardwell, Kygo, Tiësto, Blasterjaxx, Hardwell, Example, Nicole Moudaber, Art Department, Dave Clarke in mnogi drugi.

K. K.