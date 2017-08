Padec s prestola raperske legende: v zapor zaradi umora brezdomca

The Kidd Creole je bil del zasedbe Grandmaster Flash and the Furious Five

3. avgust 2017 ob 09:02

New York - MMC RTV SLO

Newyorška policija je aretirala raperja The Kidda Creola in proti njemu vložila obtožnico zaradi nenaklepnega umora, potem ko naj bi zvezdnik zabodel brezdomca do smrti.

Po navedbah policije je 57-letni raperski veteran s pravim imenom Nathaniel Glover 55-letno žrtev dvakrat zabodel v predel prsi in enkrat v trebuh.

To se je zgodilo v torek malo pred polnočjo na Manhattnu, nedaleč od osrednje železniške postaje Grand Central, navaja AP.

Predstavnik newyorške policije je za radio PIX11 povedal, da sta se Glover in moški prepirala, preden je Glover potegnil orožje in ga večkrat zabodel. Brezdomca so našli ranjenega na pločniku, zaradi poškodb je v bolnišnici umrl. Storilca so odkrili s pomočjo varnostnih kamer.

Po poročanju WNBC-ja naj bi Glover policiji dejanje priznal. Žrtev je živela v zavetišču za brezdomce na Manhattnu, po navedbah policije pa je bil moški registriran kot spolni prestopnik. in bil skupno 17-krat aretiran, nazadnje junija letos.

Zasloveli v 70. letih

The Kidd Creole je zaslovel v 70. letih kot del ikonične zasedbe Grandmaster Flash and the Furious Five, ene najvplivnejših hiphoperskih skupin vseh časov, ki je položila temelje za razvoj žanra. Skupina iz Bronxa je bila na vrhuncu konec 70. let, leta 1982 pa so izdali sloviti prvenec The Message, s katerim so se vpisali v zgodovino rapa - a se kmalu za tem razšli zaradi notranjih sporov.

Leta 1987 so se priložnostno zbrali za dobrodelni koncert in skušali oživiti staro slavo, a pri tem niso bili uspešni, zato so se leta 1988 dokončno razšli. Leta 2007 so bili sprejeti v dvorano slavnih rock'n'rolla.

Glover dela kot varnostnik nedaleč od kraja zločina.

K. S.