Pahorjevi kameli in Drnovškova mačeta - protokolarna darila slovenskim državnikom

Pisane vitrine nekdanjih predsednikov

10. oktober 2017 ob 21:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Med zanimivejšimi protokolarnimi darili, ki jih je prejel Janez Drnovšek, je obredna mačeta. Ivo Josipović je Danilu Türku pomenljivo podaril šah. V vitrini Boruta Pahorja se sveti pozlačena rokometna žoga.

Dosedanji slovenski predsedniki republike so v 25 letih prejeli številna protokolarna darila domačih in tujih državnikov, organizacij in podjetij.

Prvi predsednik republike Milan Kučan je v obdobju obeh mandatov od leta 1992 do 2002 dobil več kot 700 daril, ki jih hranijo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije

Kot je v muzeju pojasnila doktorica znanosti Monika Kokalj Kočevar, je Kučan darila prejel od predstavnikov 49 držav, bodisi ob predsedniškem obisku v deželi bodisi kot gostitelj v Sloveniji. Pri darilih državnikov prevladujejo darila iz dragocenih kovin in znanih blagovnih znamk. Največ je pladnjev, posod, krožnikov, šatulj in svečnikov, je navedla.

Med darili državnikov je tudi torba, ki mu jo je podaril nekdanji predsednik ZDA George Bush v spomin na srečanje državnikov na Brdu pri Kranju leta 2001. Darilo nekdanjega francoskega predsednika Francoisa Mitterranda pa je bil servis belo-modrih krožnikov.

Darila slovenskih podjetij so zelo raznolika, od steklene posode, ki jo je podarilo podjetje Petrol, pa vse to čolniča za tkanje - darila podjetja Motvoz iz Grosuplja. Kitajski gospodarstveniki so medtem Kučanu podarili televizor kitajske izdelave.

Predsedniku so darila predala tudi slovenska društva v tujini. Od folklorne skupine iz Stuttgarta je tako prejel jedkanico, od društva iz ameriškega Ohia pa uro v obliki knjige.

Drnovšku nekdanji jemenski veleposlanik podaril kar mačeto

Darila nekdanjima predsednikoma Janezu Drnovšku in Danilu Türku medtem hranijo v prostorih Vojaškega muzeja Slovenske vojske v mariborski kadetnici. Višji častnik za muzeologijo Zvezdan Marković je pojasnil, da so posamezna darila na samostojnih razstavah tudi že večkrat predstavili javnosti.

Kot je razvidno iz seznama zanimivejših daril, ki so ga pripravili v vojaškem muzeju, je Drnovšek med drugim prejel srebrni medaljon papeža Benedikta XVI. - podaril mu ga je vatikanski nadškof Mamberti Dominique.

Nekdanji veleposlanik Moldavije mu je podaril 12 moldavskih zlatnikov, nekdanji ciprski predsednik Tassos Papadopoulos pa skledo iz tolčenega srebra, okrašeno s šestimi glavami na podstavku. Nekdanji veleposlanik Jemna Ahmed Alwan Mulhi Al Alwani je prispeval obredno mačeto v tulcu. Od nekdanjega predsednika podvodne federacije Achilla Ferrera pa je Drnovšek prejel zlato kartico.

Türk od Josipovića prejel šah

Med zanimivejšimi darili, ki jih je v času predsedovanja prejel Türk, je gotovo šah, ki mu ga je marca 2010 ob obisku v Sloveniji podaril nekdanji hrvaški predsednik Ivo Josipović. Od ruskega predsednika Vladimirja Putina je Türk prejel pisarniško stojalo, od nekdanjega izraelskega predsednika Šimona Peresa pa uokvirjeno fotografijo konja in srebrn svečnik.

Ob začetku predsedovanja Slovenije EU-ju je Türk ob obisku v Vatikanu prejel zlatnik papeža Benedikta XVI. Nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev mu je podaril sliko pokrajine, madžarski premier Viktor Orban pa vazo.

Protokolarna darila, ki jih je dobil v dar sedanji predsednik Pahor, pa bodo v vojaškem muzeju prevzeli po koncu njegovega opravljanja funkcije.

V Pahorjevi vitrini pozlačena rokometna žoga

V uradu aktualnega predsednika republike Boruta Pahorja med vrednejšimi in zanimivejšimi darili medtem izpostavljajo pozlačeno žogo iz Katarja, ki so mu jo podarili organizatorji svetovnega prvenstva v rokometu v Katarju, čajnik na podstavku iz medenine - darilo turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana - in več dragocenih preprog iz Turkmenistana in Azerbajdžana.

Eno medijsko bolj izpostavljenih daril sta bili tudi kameli, ki jih je nekdanji libijski voditelj Moamer Gadafi podaril Pahorju, sicer takrat kot predsedniku vlade. Pahor mu je v zameno podaril lipicanca. Ali je lipicanec kdaj poletel v Libijo in kamele v Slovenijo, iz urada predsednika republike niso naknadno sporočali.

T. H.