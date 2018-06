Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 8 glasov Ocenite to novico! Najprej spečemo tanke palačinke. Foto: EPA Dodaj v

Palačinke z gobami in zelenjavo

Palačinke nadevamo in spečemo v pečici

11. junij 2018 ob 09:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 4 jajca, približno 6 dl mleka, moka, 50 dag šampinjonov, por, 4 korenčki, čebula, 1 dl kisle smetane, maslo, 10 dag sira, sol. Jajca zmešamo s toliko moke in mleka, da dobimo gladko testo.

Testo solimo in na maslu spečemo tanke palačinke.

Zelenjavo operemo in na tanko narežemo, gobe očistimo in narežemo na lističe. Na žlici masla popražimo nasekljano čebulo. Dodamo zelenjavo in gobe ter pražimo deset minut. Začinimo in odstavimo. Vmešamo kislo smetano in nadevamo palačinke, ki jih zlagamo v namaščen pekač.

Prelijemo jih s preostalo omako, potresemo z naribanim sirom in s koščki masla ter postavimo v pečico, ogreto na 180 stopinj Celzija. Pečemo slabe pol ure.