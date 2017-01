Pametna vozila ne poneumljajo voznikov, pomagajo jim

2. januar 2017 ob 14:46

Barcelona - MMC RTV SLO

Pametna mobilnost pomeni možnosti izbire mobilnega sredstva, naj si bo to najem avtomobila, kolesa ali potovanje z javnim potniškim prometom. Vse oblike mobilnosti bo kmalu nadgradila še samodejna vožnja. Mike Nakrani, vodja pametne mobilnosti pri Fordu, pravi, da si želijo revolucije v mobilnosti, ki bo omogočila, da se "svet vrti naprej".

Tako kot je pred stotimi leti Henry Ford z uvedbo tehnologije tekočega traku za množično proizvodnjo avtomobilov spremenil svet, ki po tem nikoli ni bil več enak, tako si danes Ford prizadeva spreminjati svet, pravi Mike Nakrani, vodja pametne mobilnosti pri Fordu, ki je pojasnil, kaj je definicija pametne mobilnosti: "Ponuditi mobilnost, ki spreminja tradicionalne načine prevoza: delitev avtomobilov, parkirne pomočnike itd. To bo spodbudilo in zagnalo mobilnost ter vrtelo svet naprej."

Že v bližnji prihodnosti bo samodejna vožnja postala realnost. Danes tako rekoč ni več avtomobilskega proizvajalca, ki ne omenja želje po avtonomni vožnji. Pri Fordu že nekaj časa preizkušajo vožnjo brez voznika, v ta namen pa so ustanovili popolnoma samostojno ekipo za samodejna vozila. Hkrati so potrojili naložbe v avtonomna vozila. "Vozila s tehnologijo samodejne vožnje preizkušamo v vseh mogočih razmerah, vremenskih in drugačnih. Na ta način se pripravljamo na prihodnost. Ne znam natančno povedati, kdaj bo tehnologija na voljo, upam pa, da v prihodnjih petih letih," pravi Fordov strokovnjak.

Tehnologija ne poneumlja voznikov

Številna testiranja nakazujejo, da avtonomna vozila prinašajo veliko vznemirljivega. Ford bo kmalu pokazal asistenta za vožnjo v zastojih. "Zamislite si, kaj bo pomenilo za voznika, ko mu v gneči ne bo treba držati volana in stalno speljevati, zavirati …" pravi Nakrani in dodaja, da bo to močno razbremenilo voznika, ki je predvsem v zastojih pod stresom.

Nakrani tudi zanika, da naj bi novi sistemi poneumljali voznika oziroma podpirali lenobo. Prepričan je, da bodo ljudje tehnologijo sprejeli, saj je namenjena temu, da nam po korakih olajša življenje. Vendar pa je treba tudi voznikom pustiti svobodo, meni: "Čeprav danes avtomobili mlajšim niso več tako zanimivi, kot so bili meni, sam še vedno ljubim avtomobile in rad vozim. Čeprav je mladim telefon pomembnejši od avtomobila, moram ljudem dati možnost, da sami upravljajo vozilo, če to želijo. V razmerah, ki niso prijetne za vožnjo, pa naj se odpočijejo in uživajo v vožnji. Recimo v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah."

Prodajali bodo storitev

Pri Fordu pa mobilnost vidijo še nekoliko drugače. Avtonomna vožnja bo pospešila prevoze na klic ali delitve avtomobilov, povezanost pa je že danes zelo pomembna. V prihodnosti bodo ponujali storitev, bodisi prevoz z vlakom ali kolesom, dovolj bo imeti enotno kartico. "Ljudje moramo spremeniti način razmišljanja, spremeniti se mora tudi infrastruktura," pravi in dodaja, da se svet spreminja naglo - tako tudi vedenje ljudi. Celo avtomobilska industrija, ki velja za najbolj tradicionalno, se je morala prilagoditi, prav tako zakonodajalci. To sogovornik pojasnjuje na primeru Londona in pravi, da se mestne oblasti zavedajo, da se določena populacija raje kot s podzemno železnico ali avtobusom prevaža z avtomobilom, ki je udobnejši način prevoza. Ker so v preteklosti opažali, da je v avtomobilu v jutranjih konicah sedel po en človek ali največ dva, so začeli različne spodbude, da bi si ljudje delili avtomobile.

"V Londonu se lahko brezplačno z električnim voznikom vozimo na vseh območjih, lahko se vozijo po pasovih, rezerviranih za avtobuse itd. London, Pariz, Berlin so zelo dejavni na področju mobilnosti, kako izboljšati mobilnost in jo narediti prijaznejšo," pravi sogovornik in pojasnjuje, da bi na ta način lahko povsod po svetu "ubili dve muh na en mah, avtomobili bi bili učinkovitejši, zmanjšali pa bi onesnaževanje".

Ljudje bodo še naprej kupovali avtomobile

Pri Fordu se niti najmanj ne bojijo, da bi zaradi tega prodali manj avtomobilov. "Ne skrbi me, da bi zaradi tega prodali manj avtomobilov, ne bomo. Avtomobilski industriji bo šlo še veliko let zelo dobro," še pravi strokovnjak za mobilnost, ki optimizem pojasnjuje s stalnim povečevanjem prebivalstva, prav tako števila ljudi, ki še nimajo avtomobila: "Oni se bodo želeli premikati, tako kot se premikava midva. Ampak avtomobila vedno ne potrebuješ. V modernem svetu je včasih super, če ne potrebuješ avtomobilov, ni tako? Ko sam obiščem neko mesto, si nikoli ne izposodim avtomobila. Zato pa uporabljam vlak, kolo, javni transport. Ne želim biti pod stresom. Ne želim naročiti taksija, bolje mi je s kolesom."

Mike Nakrani je bil pred leti tudi v Sloveniji, v Ljubljani. Kaj meni o mobilnosti pri nas, pa si poglejte v pogovoru za oddajo Avtomobilnost.

Gregor Prebil