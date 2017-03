Pametne pnevmatike bodo zmanjšale stroške lastništva avtomobila

Umetna inteligenca pnevmatiki omogoča, da zaznava stanje ceste in okolico

17. marec 2017 ob 07:33

Ženeva - MMC RTV SLO

Avtomobilske pnevmatike, tako kot avtomobili, postajajo vse pametnejše, v prihodnosti bodo s senzorji javljale vsako morebitno poškodbo, pravočasno bodo voznika obvestile o izrabljenosti, napolnjenosti in tako zmanjšale stroške.

Goodyear je na avtomobilskem salonu v Ženevi predstavil drugo generacijo pametne pnevmatike eagle 360 urban. Prva je imela obliko možganov, spoznali pa smo jo na lanskem Ženevskem avtomobilskem salonu. Takrat nam je Sebastien Fontain, industrijski oblikovalec pri Goodyearju, razložil, da so si zamislili avtomobilsko pnevmatiko avtonomnega vozila v obliki krogle, ki se premika v vse smeri.

Konceptualna pnevmatika s karoserijo vozila, povezana prek magnetnih polj, podobno kot pri vlakih na magnetni blazini, zagotavlja udobnejšo vožnjo in zmanjšano raven hrupa ter vibracij. Obenem je posebna oblika krogle ključna pri zagotavljanju večje okretnosti vozila. Francozi so navedli primer ozkega parkirišča, kjer ni treba manevrirati z vozilom, da bi ga zapeljali na parkirno mesto, saj se lahko vozilo praktično obrne na mestu.

Pnevmatike z umetno inteligenco

Leto dni kasneje smo pred mikrofon ponovno povabili Fontaina, ki nam je predstavil nadaljevanje zgodbe. "S pnevmatiko eagle 360 urban se obračamo k urbani mobilnosti, k eko sistemu deljenja avtomobilov (car-sharing). Še vedno je avtonomna, tako kot pnevmatika, predstavljena lani. Kar je novo je, da smo dodali umetno inteligenco z zmožnostjo zaznavanja, odločanja, preoblikovanja in interaktivnosti."

Umetna inteligenca pnevmatiki omogoča, da neprekinjeno in v realnem času zaznava stanje ceste ter bližnjo okolico. Obenem lahko preverja svoje stanje ter s pomočjo nevronske mreže, programirane z algoritmi globinskega učenja, obdeluje zbrane informacije, sprejema odločitve in se hkrati uči ter optimizira svoje prihodnje odzive. Ne nazadnje se lahko pnevmatika preoblikuje z uporabo lastne, spremenljive tekalne plasti ter vmesnika med pnevmatiko in vozilom, obenem pa v primeru poškodbe lahko poskrbi za t. i. samozdravljenje. Vgrajena umetna inteligenca ji omogoča še, da komunicira z drugimi vozili in vsemi elementi, ki sestavljajo internet stvari, ter tako zajete informacije in pridobljeno znanje posreduje dalje.

"Naj navedem primer. Tekalna plast s svojo bionično povrhnjico z veliko zmožnostjo zaznavanja je kot človekova koža. Tako kot človek občuti stanje materiala pod prti, tako lahko tudi pnevmatika prepozna, ali je površina ledena, mokra, spolzka, vroča," nam je razložil Fontain in dodal, da bo to še posebej ključno pri avtonomnih vozilih, ki bodo na cestah v prihodnosti: "Avtonomna vozila se bodo morala naučiti spopadati z neštetimi potencialnimi spremenljivkami, s kakršnimi se danes soočajo vozniki. Pnevmatike bodo v prihodnosti ključnega pomena, saj bo to še vedno edini stik vozila s podlago."

Pnevmatike ključne za avtonomno vožnjo

Pnevmatike prihodnosti bodo torej imele eno ključnih vlog v mobilnosti. Še posebej, če upoštevamo dejstvo, da je danes avto v pogonu le od pet do 10 odstotkov svojega časa, preostali čas pa je parkiran. V prihodnosti, ob pojavu avtonomnih vozil in deljenja avtomobilov, bo situacija obratna. Takrat bodo pametne pnevmatike vozilom omogočale skoraj neprekinjeno delovanje in proaktivno vzdrževanje.

Prednost konceptne pnevmatike je zmožnost "samozdravljenja." Če se bionična koža pnevmatike poškoduje, senzorji v tekalni plasti zaznajo mesto predrtja, pnevmatika se zavrti in spremeni naležno površino, s tem pa se pritisk na predrto mesto zmanjša ter začne se proces t. i. samozdravljenja. Samozdravljenje omogočajo namensko zasnovani materiali, ki stečejo na mesto predrtja ter med seboj fizično in kemično reagirajo, da ustvarijo molekularne vezi, s tem pa zaprejo mesto predrtja. Obenem bionična povrhnjica skupaj z umetno inteligenco meri trenutno obrabo pnevmatike in predvidi obrabo v prihodnosti, kar omogoča avtomatizirano upravljanje pnevmatik in proaktivno vzdrževanje.

Prav predvidevanje in stalno spremljanje stanja pnevmatike bo pomembno predvsem za flotne službe, vozila v podjetjih in car-sharinge. Goodyear je za mestne vozne parke v prihodnosti namenil pnevmatiko poimenovano IntelliGrip Urban zasnovano za novo generacijo avtonomnih električnih vozil. Pnevmatik ima namreč vgrajene senzorje povezane z nadzornim sistemom v vozilu, ki zaznavajo vse spremembe pnevmatike in o tem obveščajo vozilo in voznika, s tem pa poskrbijo za večjo udobje in varnost.

Avto bo le malo časa parkiran

"V prihodnosti bo večina avtomobilov avtonomnih. Avtonomna vozila bodo morala sprejemati odločitve, ki jih danes sprejemamo mi, vozniki. Torej o pospeševanju, varnostni razdalji, pravočasnem zaviranju. To bo temeljilo na kopici podatkov, ki jih bo prejemal avtomobil. V pnevmatiki je senzor, ki komunicira neposredno z glavno nadzorno enoto avtomobila (računalnikom) avtonomnega avtomobila. Zagotavlja mu podatke o stanju pnevmatike, razmerah na cesti, vremenu ali sneži ali je cesta ledena. Te informacije so nujne za delovanje avtonomnega vozila," pravi Fontain. Drugi del, ki so ga razvili je proaktivno vzdrževanje, ki je namenjeno flotnim kupcem avtonomnih vozil. To je storitev, ki bo upravljavcu flot omogočila lažje razumeti, kdaj je treba pnevmatiko zamenjati, ali je tlak v pnevmatiki pravilen, itd. "Zanj je odločilnega pomena, da avto na cesti ostane, kar se da dolgo. Vsaka ura, ko je avto pri mehaniku, je zanj izguba denarja," dodaja Fontain.

Ozka in visoka oblika pnevmatike zmanjšuje njen kotalni upor ter s tem povečuje energetsko učinkovitost in razpon, v katerem bi na urbanih območjih lahko vozili električni avtomobili. Oblika pnevmatike pripomore tudi k večji odpornosti proti akvaplaningu, kar je inženirjem omogočilo zmanjšati število kanalov v pnevmatiki ter doseči večje število prevoženih kilometrov in nižjo raven hrupa.

"To je pnevmatika za vse vremenske razmere. To je še posebej pomembno, saj flotnim kupcem ne bo treba menjati pnevmatike iz letnih na zimske. Večina flotnih enot obratuje v mestih, kjer so razmere bolj obvladljive, ceste so prej in lažje prevozne," zaključuje sogovornik.

Ekipa avtomobilnosti se je mudila na avtomobilskem salonu v Ženevi. Če ste zamudili zadnjo oddajo, si jo lahko pogledate tukaj.

Gregor Prebil