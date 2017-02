Pametni sistem v nakupovalnem centru za 70 odstotkov skrajšal čas parkiranja

Primer digitalizacije parkirne hiše

15. februar 2017 ob 14:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tudi v Sloveniji so nekatere parkirne hiše že opremili s tehnologijo senzorjev in digitalizacijo, ki vozniku omogoča hiter način iskanja prostega parkirnega mesta.

V parkirni hiši nakupovalnega središča City Park od lanskega septembra uporabljajo nov parkirni sistem. Podoben sistem kot v Ljubljani poznata tudi nakupovalna centra v Celju in Mariboru, a je ljubljanski najbolj napreden.

Uvedli so enosmerni promet, zaradi česar so izboljšali tako varnost, kot pretočnost prometa in za 70 odstotkov skrajšali čas iskanja prostega parkirnega mesta v garažni hiši.

"V preteklosti smo imeli dve poglavitni težavi. Prva je, da vsak želi parkirati najbližje in pri tem vztraja, četudi je za to treba narediti več krogov. Ker ni obveščen, kje je tisto prosto mesto in ga zato išče. Drugi razlog, ki je tudi zelo pomemben, je varnost. Prej je bilo znotraj parkirne hiše več težavnih točk," pravi direktor Cityparka Toni Pugelj.

Enosmerne ulice in digitalizacija

Osnovno je, da so uvedli enosmerne ulice. S tem so se izognili trkom. V vsako ulico, kjer so prosta parkirna mesta, so pred vsako enosmerno ulico namestili digitalne označevalne table, ki označujejo, koliko je prostih parkirnih mest v posameznem kraku in vsa parkirna mesta opremili s točkami, senzorji, ki zaznajo, da vozilo je na tem parkirnem mestu. S pomočjo svetlobnih lučk, ki so na začetku parkirnih mest, ima vsak vozniku že vnaprej pogled na to, katero mesto je prosto.

"Sistem je zasnovan tako, da te pripelje do najbližjega prostega parkirnega mesta ne glede na to, ali je to pritličje, prvo ali drugo nadstropje. Najboljše pri tem sistemu pa je, da se obračate proti večji številki," pravi Pugelj in pojasni, kakšni so dejanski rezultati.

Varčevanje na gorivu, času, manj je škodljivih plinov

Čas, ki so ga obiskovalci pred uvedbo novega sistema v povprečju potrebovali za iskanje prostega parkirnega mesta ob obremenjenosti parkirne hiše, se je s 15 minut zmanjšal na pet minut, kar je za 70 odstotkov manj. Za prav toliko je manj tudi izpustov, ki jih med kroženjem po garaži zaradi iskanja prostega mesta povzročajo avtomobili.

Odzivi?

"Nikoli niso vsi zadovoljni. Je pa več zadovoljnih voznikov in voznic, kot jih je bilo pred uvedbo sistema. Ni skrivnost, da smo edino nakupovalno središče v Ljubljani, ki ima tovrsten sistem, tako garažno hišo. Drugje morajo še vedno iskati parkirišča. Pri nas je čas iskanja krajši. Tako imajo uporabniki več časa za nakupovanje ali pa prej končajo z nakupi,“ razloži Pugelj.

Avtomobilisti tudi v zasnovi mest vidijo sodelovanje parkirnih mest s pametnimi napravami. Je pri vas to že v mislih? "Pred kratkim smo predstavili aplikacijo, ki obiskovalca pelje znotraj nakupovalnega središča, zdaj bomo to aplikacijo nadgradili še z aplikacijo "find my car“," pravi Pugelj.

Ko bo obiskovalec parkiral vozilo, bo aplikacija zaznala, kje vozilo je in bo nato, ko se bo vračal, s pomočjo aplikacije našel parkirano vozilo. V drugi fazi bo lahko uporabnik že vnaprej, preko telefona, videl, kje se nahajajo posta parkirna mesta, ali v pritličju, prvem nadstropju ali drugem nadstropju.

V prihodnosti samodejno parkiranje

S pojavom samodejne vožnje bodo avtomobili v parkirnih hišah parkirali sami. To pomeni, da bomo izstopili pred vhodom v, na primer nakupovalni center, avto pa se bo sam odpeljal v garažno hišo, našel prazen parkirni prostor in parkiral vozilo. Pozneje, ko bo uporabnik končal z nakupovanjem, ga bo avto na istem mestu tudi pobral. Tehnologija je že razvita, predstavili so jo tako dobavitelji sistemov avtomobilski industriji kot proizvajalci vozil. Predvideva se, da bo tehnologija v serijskih avtomobilih vgrajena v naslednjih nekaj letih, a bodo morali tehnologiji prilagoditi tudi infrastrukturo.

Volvo je predstavil tehnologijo Vehicle 2 Infrastructure. Ta voznika obvesti, ko je storitev na določenem parkirišču na voljo. Voznik potrebuje mobilno aplikacijo in pametni telefon, s katerima aktivira sistem. Avto med vožnjo uporablja sistem samodejnega zaviranja ter senzorje, s katerimi zaznava pešce, druga vozila in nepremične ovire in se jim izogiba.

Parkiranje s pomočjo pametne ure

BMW je predstavil parkirnega asistenta, ki deluje s pomočjo pametne ure. Avtomobil opremljen z bavarsko tehnologijo je s pomočjo laserskih senzorjev in digitalne kartice celotne stavbe, kot je javna parkirna hiša, zmožen sam najti parkirno mesto in zakleniti vozilo, ki samodejno zapelje na prazen parkirni prostor, dokler ga lastnik spet ne pokliče.

Delovanje temelji na štirih naprednih laserskih senzorjih na vozilu, ki zaznavajo vse dejavnosti 360 stopinj okoli vozila in odkrivajo morebitne nevarnosti. Voznik storitev aktivira s pomočjo aplikacije na pametni uri. Tehnologija deluje tudi v več etažnih parkirnih hišah, kjer so GPS-signali pogosto nezanesljivi.

Gregor Prebil