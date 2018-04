Pametno polnjenje za električne smarte

20. april 2018

Za polnjenje na javnih polnilnicah ne bodo več potrebne kartice ali aplikacije. Avtomobili bodo sami komunicirali z električnim omrežjem, ki jih bo prepoznalo in samodejno začelo polnjenje.

Podjetja, ki ponujajo souporabo avtomobilov, so poskrbela za preprost sistem najema, pri katerem niso potrebne kartice, temveč vse skupaj poteka z uporabo aplikacije na pametnem telefonu. Smartovi električni modeli z oznako EQ pa so se za poenostavitev sistema polnjenja baterij na javnih polnilnicah znebili ne le kartic, temveč tudi aplikacij. Gre za sistem z imenom Plug&Charge, ki so ga pri Daimlerju razvili v sodelovanju s podjetjem Hubject. To je specializirano za razvoj in proizvodnjo polnilnih postaj za električna vozila, ustanovil pa ga je prav Daimler v sodelovanju s Skupino Volkswagen, Skupino BMW, Boschem, Siemensom, ENBW in Innogy.

Glavna skrivnost tehnologije, ki bo sprva namenjena smartom EQ, je protokol ISO 15118, ki določa vmesnik za povezovanje med avtomobilom in električnim omrežjem. Čeprav morda zveni zapleteno, pa je delovanje sistema zelo preprosto. Ob vklopu kabla v vtičnico avtomobila ta sporoči polnilni postaji svoje “ime” ter s tem sproži polnjenje. Po končanem polnjenju se stroški zabeležijo na računu, ki je povezan z avtomobilom, torej brez kartic, telefonov ali posebnih kod.

Najprej za smarte, nato tudi za druge

Trenutno je sistem Plug&Chrage namenjen le modelom smart EQ, toda verjamemo, da bo v prihodnje na voljo tudi za Mercedesove in druge modele. Direktor podjetja Hubject, Christian Hann je ob tem povedal, da se z Daimlerjem približujejo svoji viziji enostavnih plačil za polnjenje električnih avtomobilov, pri čemer sistem Plug&Charge predstavlja naslednji korak za izkušnjo enostavnega in popolnoma samodejnega polnjenja.

