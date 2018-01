Papež Frančišek na letalu poročil stevardeso in stevarda

Letalska družba se je zahvalila papežu za gesto

18. januar 2018 ob 20:31

Santiago de Chile - MMC RTV SLO, STA

Zaljubljena stevardeso in stevarda je na letalu, ki je potovalo v kraj Inquique, presenetil papež Frančišek. Par je nepričakovano poročil.

Paula Podest in Carlos Ciuffardi sta se sicer želela le fotografirati s papežem, vendar ko ju je vprašal, ali sta poročena, sta razodela svojo zgodbo. Par je že več let civilno poročen, vendar ko sta se želela poročiti tudi cerkveno, je njuno cerkev na dan poroke uničil potres.

Papež jima je nato ponudil, da ju lahko poroči na letalu. Eden izmed kardinalov, ki je spremljal papeža, pa je na roko spisal poročno listino.

"To manjka svetu, zakrament svetega zakona," je dejal papež in pripomnil, da upa, da bo to spodbudilo tudi druge pare k poroki, je poročal ameriški CBS News.

Letalska družba Letam se je že zahvalila papežu za sklenitev prve zveze na krovu letala, svoje navdušenje pa je delil tudi čilski par.

Papež Frančišek je bil v sredo v čilski prestolnici, kjer je pozval mlade, naj oživijo Katoliško cerkev in spoštujejo vrednote solidarnosti. Danes ima Frančišek na programu obisk v mestu Iquique na severu Čila, nato pa bo odpotoval v Peru, drugo in zadnjo državo svoje enotedenske turneje po Južni Ameriki, ki jo bo sklenil v nedeljo v Limi.

K. K.