Papež Frančišek: "Podojite svoje otroke, ne bojte se, tudi to je jezik ljubezni"

Papež želi odpraviti stigmatizacijo žensk, ki dojijo v javnosti

7. januar 2018 ob 17:53

Vatikan - MMC RTV SLO, Reuters

Ob tradicionalnem krstu vatikanskih otrok je papež nagovoril navzoče mame in jih spodbudil, naj otroke brez zadržkov podojijo kar med obredom.

Papež Frančišek je na praznik Jezusovega krsta nadaljeval tradicijo svojih predhodnikov in krstil otroke zaposlenih v Vatikanu. V več kot dve uri trajajočem obredu v Sikstinski kapeli je krstil 34 otrok, pri tem pa je staršem in botrom dejal, naj na otroke prenesejo vero, saj se to po njegovem mnenju lahko zgodi le znotraj družine.

Pozornost pa je vzbudila še ena njegova izjava – navzočim mamam je papež namreč dejal, naj med potekom dolgega obreda brez zadržkov podojijo svoje otroke, če bodo ti lačni ali nemirni.

"Če začnejo izvajati koncert (z jokom) ali če jim bo nelagodno, pretoplo, če bodo nemirni ali lačni ... podojite jih, ne bojte se, nahranite jih, ker je tudi to jezik ljubezni," je dejal sveti oče.

Podobne besede je papež Frančišek izrekel tudi na nekaterih svojih preteklih obredih. V nekaterih državah se ženske, ki svoje otroke dojijo v javnosti, namreč še vedno spoprijemajo z javnim neodobravanjem.

M. Z.