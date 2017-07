Papež in Melania potici dvignila prepoznavnost – čas za naskok na ameriški trg

Slovensko podjetje predstavlja The Potico

12. julij 2017 ob 12:35

Ljutomer - MMC RTV SLO/STA

Slovenska potica, ki je po srečanju papeža Frančiška in ameriške prve dame Melanie Trump postala svetovni medijski hit, sedaj kot The Potica odhaja v Ameriko.

Omemba potice na majskem srečanju papeža Frančiška in Melanie Trump ni prinesla samo izjemnega odmeva v medijih in na družbenih omrežjih, ampak tudi precej očitkov, da Slovenci takšne priložnosti ne znamo izkoristiti. To bodo poskušali spremeniti pri ljutomerskem podjetju, kjer bodo potico kmalu ponudili na ameriškem trgu.

Borutu Babiču, direktorju družbe IR Pharma in vodji projekta The Potica, dogodek med papežem in Melanio ni dal miru. Ideja o prodaji potice čez lužo se mu je porodila med vožnjo.

"Zakaj ne bi poskusili? Vedel sem, da znamo potico zelo dobro narediti pri skoraj vsaki hiši, in mislim, da je jed, ki je pisana na kožo tudi Američanom, če se dobro marketinško proda. Pozanimal sem se, kdo bi jo lahko pekel v večjih količinah in ni mi bilo treba daleč. Bližnja Sastela je že pekla potico za Tuševo blagovno znamko in to bomo zdaj ponudili Američanom, sicer pa je to natanko takšna potica, kot jo je dobil in jo obožuje papež," pravi Babič.

Njegovo podjetje bo skrbelo za blagovno znamko, trženje in posle v ZDA. Ime in embalažo že imajo, prav tako prototip izdelka. Zdaj pričakujejo dovoljenje ameriške agencije za hrano in zdravila za uvoz in upajo, da bo to urejeno v kakšnem mesecu dni.

Naravne sestavine in nič konzervansov

The Potico bodo prodajali kot zamrznjeni izdelek, na kar so Američani navajeni. Narejena bo iz povsem naravnih sestavin in ne bo vsebovala konzervansov. Posebna pa je tudi v tem, da se po dvigu pokrova na škatli embalaža razpre in spremeni v prtiček, na katerem jo jemo, še pravi Babič.

The Potico so prvič predstavili na nedavnem srečanju zdomcev in izseljencev Dobrodošli doma na dvorcu Rakičan.

Podjetje IT Pharma je te dni v okviru razpisa Pomurske gospodarske zbornice dobilo zlato nagrado za inovacije, razvili so terminal za naročanje tort v trgovinah, ki bo Sasteli omogočal, da bodo lahko več kot na drobno prodali na debelo, kupci bodo namreč lahko naročali torte kar sami, in to v trgovinah.

M. Z.