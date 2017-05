Video: Papež Melanio zmedel z vprašanjem, ali Donalda hrani s potico

Izgubljeno s prevodom

24. maj 2017 ob 14:00

Vatikan - MMC RTV SLO/STA

Papež Frančišek in ameriška prva dama Melania Trump sta se ob srečanju v Vatikanu pošalila na račun prehranjevalnih navad ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Papež je prvo damo slovenskih korenin vprašal, s čim hrani moža, vendar pa je potem izbruhnila zmeda glede vprašanja, ali sta se pogovarjala o "pici" ali slovenski "potici".

"Kaj mu dajete za jesti?" je glede na videoposnetek dogodka Frančišek vprašal Melanio v španščini po rokovanju. V izvirniku je dodal še besedo, ki zveni kot "potica", vendar je prevajalec v angleščino to besedo izpustil.

Ameriška prva dama je nato vidno zbegana v odgovor dahnila besedo, ki pa je bolj podobna besedi "pica". Te "dileme" nato nista dodatno razreševala.

Posnetek, ki dokazuje, kako se je potica "izgubila s prevodom", si oglejte na tej povezavi.

Kot navaja dpa, so novinarji Bele hiše, ki so bili navzoči na tem rokovanju, prepričani, da je bilo vseskozi govora le o pici. Po drugi strani pa je vir v Vatikanu pojasnil, da za zdaj dileme ne morejo razjasniti, da pa je Frančišek v bistvu ljubitelj slovenske potice in da vedno povpraša po tej orehovi sladici, ko se sestane s kom iz Slovenije.

A po drugi strani je papež prav tako ljubitelj pice. Kot se je leta 2015 pošalil za mehiško televizijo Televisa, bi si kot papež želel le tega, "da bi lahko nekega dne, ne da bi ga kdo opazil, odšel v picerijo in si naročil pico".

Frančišek je zjutraj sprejel Trumpa na zasebni avdienci v apostolski palači. Na avdienco sta ga pospremili tudi prva dama Melania Trump in njegova hči Ivanka Trump v družbi soproga Jareda Kushnerja. Obe dami sta za to priložnost izbrali črno obleko, ki je segala do sredine meč, čez glavo pa imeli črno tančico.

Tudi nekdanja prva dama Michelle Obama je na obisku pri tedanjemu papežu Benediktu XVI. nosila črno obleko s tančico. Tančica sicer ni predpisana s protokolom. Pomembno je le, da obleke niso preživih barv in da so ramena zakrita, kar pa velja tudi za obiske cerkva.

A. K.