Papežev "pobeg" iz Vatikana - šel je po nakupih

Ocenite to novico!

Kupil si je nove čevlje

21. december 2016 ob 20:13

Vatikan - MMC RTV SLO/STA

Visoki obisk je za italijansko tiskovno agencijo Anso potrdil prodajni svetovalec, ki ni želel razkriti svojega imena in podrobnosti srečanja. "Bilo je izjemno, toda ne sprašujte me več o tem," je povedal.

Papež je z osebjem v trgovini pokramljal ter z njim in s kupci tudi poziral. V objektive pametnih telefonov in tablic so ga ujeli tudi številni mimoidoči. Natakarica Martina Duarte je svojo fotografijo na Facebooku pospremila z napisom: "Torek s papežem (...) Moja ljubezen, zelo sem ponosna nate!"

Frančišek je v preteklosti povedal, da je rad papež, a da včasih pogreša anonimnost, čase, ko se je kot nadškof v Buenos Airesu prosto gibal po mestu.