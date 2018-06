Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Lani je bilo v Sloveniji manj porok in ločitev kot leta 2016. Foto: BoBo Pri 163 sklenitvah zakonskih zvez sta bila oba, ženin in nevesta, prebivalca s tujim državljanstvom. Foto: BoBo Sklenjenih je bilo tudi 50 partnerskih zvez. Foto: BoBo

Pari v Sloveniji se v povprečju razvežejo po 14 letih zakona

Ženin je ob sklenitvi zakonske zveze v povprečju star 35,3 leta, nevesta pa 32,7 leta

6. junij 2018 ob 11:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Sloveniji je lani zakonsko zvezo sklenilo povprečno 18 parov na dan, vsak dan pa se je razvezalo povprečno sedem parov. Največ parov se je poročilo 17. junija, največja razlika v starosti med ženinom in nevesto pa je bila več kot 50 let.

Statistični urad je posredoval nekaj zanimivih številk o sklenitvah in razvezah zakonskih zvez v letu 2017. Zakonsko zvezo je sklenilo 6.481 parov, kar je 186 (ali 2,8 %) manj kot v letu prej. Dan z največ porokami v letu 2017 je bila sobota, 17. junija. Pari se poročajo tudi na vse druge dneve v tednu, največ zakonskih zvez pa se sklene na soboto; v letu 2017 je bilo na soboto kar 75,8 % vseh porok v tem letu.

Največ parov se poroči v pomladno-poletnih mesecih. V letu 2017 je bilo sklenjenih največ zakonskih zvez v septembru (1.014), sledila sta mu julij (1.011) in junij (989). Najmanj parov, 182, se je poročilo januarja.

Ženini so bili ob sklenitvi zakonske zveze stari povprečno 35,3 leta oziroma tri leta starejši od nevest; te so bile v povprečju stare 32,7 leta.

Prvo zakonsko zvezo je sklenilo 5.851 (90,3 %) ženinov in 5.827 (89,9 %) nevest. Pri 5.485 parih (84,6 %) je bila to za oba prva zakonska zveza. Ženini, ki so se poročali prvič, so bili stari povprečno 32,2 leta; neveste, ki so se poročale prvič, pa so bile od njih v povprečju 2 leti mlajše (30,1 leta).

Večina zakonskih zvez se sklene med državljani Republike Slovenije: pri 5.225 porokah (80,6 %) sta bila oba, ženin in nevesta, državljana Republike Slovenije. Pri 573 porokah (ali 8,8 % porok) je bil ženin državljan Republike Slovenije, nevesta pa je bila državljanka kake druge države, največkrat Bosne in Hercegovine. Pri 520 porokah (ali 8,0 % porok) pa je nevesta, državljanka Republike Slovenije, sklenila zakonsko zvezo z ženinom, ki je bil državljan druge države; tudi med temi so bili najštevilnejši državljani Bosne in Hercegovine. Pri 163 sklenitvah zakonskih zvez (2,5 %) sta bila oba, ženin in nevesta, prebivalca s tujim državljanstvom.

"Kritična" srednja leta

V letu 2017 se je razvezalo 2.387 zakonskih zvez ali za 5,7 % manj kot v letu 2016. Povprečna starost moža ob razvezi je bila 46,6 leta, povprečna starost žene ob razvezi pa 43,7 leta. Povprečno trajanje zakonske zveze do razveze je bilo 14,1 leta. 40 zakonskih zvez se je razvezalo že v prvem letu zakona.

Med v letu 2017 razvezanimi zakonskimi zvezami je bilo 1.179 (ali 49,4 %) takih, v katerih ob razvezi ni bilo mladoletnih vzdrževanih otrok; v preostalih 1.208 (ali 50,6 %) zakonskih zvezah, ki so bile razvezane, pa je bilo ob razvezi skupaj 1.951 vzdrževanih mladoletnih otrok. Večina teh otrok je bila ob razvezi dodeljena materam: 70,3 %; očetom je bilo dodeljenih 5,3 %, obema staršema pa 21,1 % otrok.

24 moških in 26 ženskih partnerskih zvez

V letu 2017 je bilo v Sloveniji sklenjenih 24 moških in 26 ženskih partnerskih zvez. V Sloveniji je namreč dne 24. 2. 2017 začel veljati Zakon o partnerski zvezi in skladno s tem zakonom je dotedanji institut registrirane istospolne partnerske skupnosti nadomestila sklenitev partnerske zveze.

Še nekaj zanimivosti: 101 nevesta in 77 ženinov je sklenilo zakonsko zvezo na svoj rojstni dan, največja razlika v starosti med ženinom in nevesto je bila več kot 50 let, devet parov pa se je razvezalo po 50 ali več letih zakona.

Ob kliku na spodnjo sliko se vam pokaže interaktivni zemljevid povprečnega števila sklenitev zakonskih zvez po posameznih občinah v letu 2017.

A. P. J.