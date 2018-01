Paris Hilton rekla "da" Chrisu in dva milijona dolarjev vrednemu prstanu

Tretjič zaročena, nikoli poročena

3. januar 2018 ob 08:21

Aspen - MMC RTV SLO

Hotelska dedinja in nekdanja resničnostna zvezdnica Paris Hilton se je pred kamero in fotoaparati na smučišču v Aspnu zaročila z igralcem Chrisom Zylko, ki ji je na prstanec nataknil dva milijona dolarjev vreden prstan.

36-letna plavolaska, ki je že vrsto let del ameriške družabne elite, je novico, da je zaročena, seveda takoj objavila na Instagramu. Zapisala je: "Rekla sem da! Zelo sem srečna in navdušena, ker sem zaročena z ljubeznijo svojega življena. On je moj najboljši prijatelj in sorodna duša. Popoln zame na vseh področjih. Tako predan, zvest in prijazen. Sem najsrečnejše dekle na svetu! S teboj so se mi uresničile sanje. Hvala, ker si mi pokazal, da pravljice tudi v resnici obstajajo."

Paris in Chris, ki je nedavno zaigral v HBO-jevi seriji The Leftovers, sta par dve leti, javnosti pa sta ljubezen razkrila februarja lani.

Chris, ki ima sicer ukrajinske korenine, je svojo izvoljenko zaprosil na smučišču v Aspnu v Koloradu. Pokleknil je pred njo in poskrbel, da so trenutek ujeli tudi na fotoaparat in kamero. Izkazal se je tudi s prstanom, saj je Paris podaril 22-karatni diamantni prstan, ki ga je izdelal zlatar Michael Greene, zanj pa je odštel kar dva milijona dolarjev. "Paris me je že poklicala in mi navdušeno povedala, da je to njen sanjski prstan," je za ameriške medije dejal Greene.

Dolg seznam zvez in afer

36-letna Paris je vnukinja Conrada Hiltona, ustanovitelja znamenite verige hotelov Hilton. Že kot najstnica je postala manekenka, nato pa z razkošnim življenjskim slogom, romantičnimi aferami in resničnostno oddajo The Simple Life na prelomu tisočletja polnila stolpce tabloidov. Izdala je popalbum Stars Are Blind, se pojavila v nekaj nanizankah in filmih, postala didžejka ter predstavila svojo dišavo in kolekcijo ur, torbic in oblek.

Pred Chrisom je bila že dvakrat zaročena - s Parisom Latsisom leta 2005 ter z Jasonom Shawom leta 2002, med njene nekdanje partnerje pa sodijo Benji Madden, Nick Carter, Leonardo DiCaprio in Oscar De la Hoya. V kratke romance naj bi se zapletla tudi s Cristianom Ronaldom, Jaredom Letom, 50 Centim, Kid Rockom, Andyjem Roddickom, Valom Kilmerjem, Fredom Durstom, Jackom Osbournom in drugimi.

#GoldenGirl A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Jan 2, 2018 at 9:58pm PST

A. P. J.