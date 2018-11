Parkeljnom dež ni prišel do živega – v Goričanah pripravili peklensko rajanje

7. noč parkeljnov v Goričanah pri Medvodah

25. november 2018 ob 14:24

Goričane - MMC RTV SLO, RTV SLO

Kljub dežju se je ob prihodu parkeljnov, ki napovedujejo skorajšnji vstop v praznični december, zbralo več tisoč ljudi, ki so bili v Goričanah priča že sedmemu peklenskemu rajanju.

Čez deset dni bo otroke pa tudi marsikoga, ki ni več tako mlad, s svojim prihodom razveselil prvi od treh belobradih, radodarnih decembrskih mož, sveti Miklavž. Že sinoči pa so pravo peklensko rajanje v Goričanah pri Medvodah pripravili parkeljni, ki so del Miklavževega spremstva. Čeprav je deževalo, to ni ustavilo niti peklenščkov niti gledalcev.

Mogoče so ravno dež in meglice z odsevi ognjev in bliski raznobarvnih luči sinočnji večer v Goričanah naredili bolj peklenski. Verjetno je tudi zato tamkajšnjo noč parkeljnov obiskalo presenetljivo veliko ljudi. "Gledalcev je tam nekje okrog 6 tisoč, kar je kljub slabemu vremenu res lepa številka," je za RTV Slovenija povedal vodja prireditve Jakob Knific. Množici obiskovalcev se je predstavilo okoli 400 parkeljnov iz Slovenije, Avstrije, Italije in Hrvaške.

"Pripravljamo se že dobre pol leta prej, preden se sploh to začne. Vsako leto se parkeljni zberejo, gredo po vasi in lovijo poredne otroke. Hodimo v Avstrijo, Italijo, pridemo tudi sem v Goričane," je delovanje parkeljnov opisal Žan Cuznar iz Podkorena. Čeprav so imeli nekateri parkeljni tudi zelo težke kostume, so bili prav vsi hudičevo poskočni. Med obiskovalci niso bili redki tisti, ki so se jih vsaj malo ustrašili.

Kaj so o parkeljnih povedali obiskovalci, si lahko ogledate v videoprispevku RTV Slovenija, nekaj utrinkov z dogodka pa si lahko ogledate tudi v fotogaleriji spodaj.

Miro Štebe, foto: Žiga Živulović (BoBo)