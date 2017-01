Partner Georgea Michaela zanikal, da je pevec skušal narediti samomor

Vdrli so v njegov Twitter

2. januar 2017 ob 11:41

Partner Georgea Michaela Fadi Fawaz je zanikal svoje domnevne zapise na Twitterju, da je legendarni pevec skušal večkrat storiti samomor.

Kot je povedal v izjavi za Mirror Online, so hekerji vdrli v njegov Twitterjev profil, zato ga je zdaj zaprl.

"Strašljivo je, če sem iskren. Ampak nisem objavil teh tvitov. Zjutraj sem se zbudil in videl novice. Ampak ne bom skrbel zaradi teh stvari," je povedal Fawaz, ki je pevca našel na domu.

Na Fawazovem Twitterju so neznanci zapisali, da je George "večkrat poskušal storiti samomor: "Vse, česar si je George želel, je bila smrt. Že večkrat je poskušal narediti samomor in končno mu je tudi uspelo. Zelo sva se ljubila in bila skupaj skoraj 24 ur na dan."

Po navedbah publicista je 53-letni zvezdnik na božični dan "doma mirno zaspal".

Obdukcija umrlega britanskega glasbenika Georgea Michaela ni razkrila vzroka smrti, zaradi česar bodo morali opraviti dodatne teste. Vzrok smrti tako še vedno ostaja nepojasnjen. Policija je mnenja, da je bila Michaelova smrt povezana z mamili ali zdravili.

Uspeh za uspehom

George Michael je postal priljubljen v osemdesetih letih, ko je deloval v duetu Wham!, ki sta ga osnovala s sošolcem Andrewom Ridgeleyjem. Skupaj sta ustvarila številne hite, kot sta denimo Club Tropicana in Careless Whisper, med največje se je zagotovo zapisala zdaj že zimzelena skladba Last Christmas. Pozneje se je podal še v solo vode in prodal več kot sto milijonov plošč.

