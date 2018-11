Pazite, da se ob menjavi gum ne poškoduje ali odlomi tipalo zračnega tlaka

Menjava pnevmatik

Ob menjavi gum preverite stanje sistema za nadzor zračnega tlaka v gumah.

Od 1. novembra 2014 je v novih avtomobilih, ki so kupljeni na ozemlju Evropske unije, obvezen sistem za nadzor tlaka v gumah TPMS. Od uvedbe sistemov torej minevajo štiri leta, kar pomeni, da bodo na marsikateri avtomobil vulkanizerji prvič namestili nove gume.

In zakaj je tako pomembno, da v gumah vzdržujemo pravilni zračni tlak? Prenizek zračni tlak v gumah povzroča pregrevanje, zaradi česar tekalna površina lahko odstopi od podlage in se sčasoma predre. Prenizek zračni tlak poveča tudi obrabo robov tekalnih površin in tako skrajša življenjsko dobo gume. Po drugi strani je zaradi previsokega zračnega tlaka v gumah vodenje avtomobila bolj nepredvidljivo, guma pa je bolj občutljiva na ovire na cesti in se hitreje predre ali prereže. Ob močnem zaviranju lahko kolo zdrsne, pri čemer se zaradi obrabe zmanjša življenjska doba gume. Poleg tega se gumam s prenizkim zračnim tlakom poveča kotalni upor, kar lahko privede tudi do precejšnjega povečanja porabe goriva in posledičnega onesnaževanja okolja.

Dva sistema

Prednost sistema za nadzor tlaka v gumah je torej v tem, da nenehno spremlja tlak v gumah in voznika takoj opozori na nepravilnosti. Osnovni sistemi delujejo s pomočjo tipal sistema ABS oziroma ESP, ki spremembo zračnega tlaka v gumah zaznajo preko sprememb vrtenja koles. Guma z nižjim tlakom se namreč vrti hitreje od drugih. Sistemi, ki delujejo na takšen način, so sicer poceni in učinkoviti, vendar pa so manj zanesljivi in vozniku sporočijo le, da s tlakom v gumah nekaj ni v redu, ne pa tudi, v kateri gumi in za koliko se je spremenil tlak.

Bolj natančni so sistemi, ki pri svojem delovanju izkoriščajo podatke iz tipal, ki so vgrajena neposredno na platišče, oziroma bolj natančno na notranjo stran ventila. Ti podatke o tlaku v gumi preko visokofrekvenčnega signala oddajajo avtomobilskemu računalniku, ta pa vozniku sporoči, če je v kateri gumi premajhen tlak, v kateri in koliko znaša. Ta sistem je bolj zanesljiv in natančen od posrednega, a zahteva tudi več pazljivosti.

Pozornost pri menjavi gum

Če lastnik avtomobila oziroma delavnica zamenja gumo, mora seveda pri tem paziti, da ne poškoduje ali odlomi tipala zračnega tlaka, prav tako pa morajo biti z ustreznimi tipali opremljeni tudi dodatni kompleti gum in platišč, če se voznik odloči zanje. Večina sistemov se sicer samodejno uskladi z novimi gumami, a lahko se tudi zgodi, da je potrebna naknadna kalibracija, ki jo opravijo v servisni delavnici.

In kaj pravijo o menjavi gum na avtomobilih s sistemi za zaznavanje tlaka v gumah vulkanizerji oziroma kolikokrat se srečujejo s polomljenimi tipali tlaka? Pri Španu so nam povedali, da so senzorski ventili pri avtomobilih postali stalnica. S polomljenimi ventili se najpogosteje srečajo, ko jih stranka obišče, ker želi menjavo tipala. Pri pregledu se namreč vidi, da tipalo ni več na svojem mestu oziroma je bilo poškodovano. Vedno manjši presek gum pri sodobnih avtomobilih zahteva tudi naprednejši način premontaže gume.

