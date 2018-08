Pearl Jam s koncertoma v domačem mestu zbirali denar za brezdomce

V dobrodelne namene 90 % izkupička

13. avgust 2018 ob 11:34

Seattle - MMC RTV SLO

Glasbena zasedba Pearl Jam je z dvema koncertoma v domačem mestu Seattle zbrala več milijonov dolarjev za brezdomce. V dobrodelne namene naj bi namenili 90 % izkupička.

Eddie Vedder in druščina so v Seattlu pretekli teden odigrali dva koncerta, zdaj pa glasbeni portal NME razkriva, da bodo 90 % od enajstih milijonov dolarjev dobička namenili za dobrodelne organizacije, ki se spopadajo z zmanjšanjem števila brezdomcev v njihovem domačem mestu, v katerem so tokrat igrali prvič po petih letih, koncerta pa sta privabila skoraj 100 tisoč ljudi z vsega sveta.

Kitarist Stone Gossard je pojasnil, da se je tako njemu kot drugim članom zasedbe zdelo popolnoma logično, da morajo storiti več. "Šlo je za preprosto dejstvo, da vsi živimo tukaj. Tako kot kdor koli drug, ki je kdaj živel tukaj, smo opazili spremembe v naši družbi. Ne moremo si pomagati, da ne bi videli naraščanja števila ljudi, ki potrebujejo pomoč."

Pridružile so se tudi restavracije

"To lahko naredijo koncerti v domačem mestu," je pojasnil direktor zavetišča za brezdomce Marty Hartman. "Ljudi lahko dobesedno pripeljejo domov, ven iz avtomobilov in šotorov ter jim dajo varno mesto, ki ga lahko imenujejo dom."

Hartmanova dobrodelna organizacija skrbi za začasna bivališča za ženske, otroke in družine, ki so se znašle v vrtincu brezdomstva. Gre za prvo zavetišče v zasebni lasti, ki je svoja vrata za družine odprlo ravno pred kratkim. "Do zdaj smo bili vedno v zgradbah, ki so bile tik pred uničenjem. Prvič se je zgodilo, da smo nekaj kupili."

Gesta znane glasbene skupine je spodbudila tudi restavracije, ki so se pridružile njihovi kampanji. Več kot 80 jih je del zaslužka pretekle srede darovalo dobrodelni organizaciji domačih rockerjev Home Away.

P. B.