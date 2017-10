Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pečena zelenjava Foto: Oddaja Dobro jutro Dodaj v

Pečena gomoljasta zelenjava

Lahka jed za jesenske dni

12. oktober 2017 ob 10:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Sestavine: 4–6 krompirjev, 2 čebuli, 1 korenček, 1 rdeča pesa, 1 koleraba, 1 črna redkev, 1 manjši gomolj zelene, 3 žlice olja, sol, 5 strokov česna, suha zeliščna mešanica.



Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. Korenček očistimo in narežemo na večje kose in stresemo v skledo. Kolerabico, črno redkev in zeleno olupimo, narežemo na večje kose in stresemo h korenčku. Zeliščno mešanico pripravimo po svojem okusu ali pa uporabimo suha provansalska zelišča. Zelišča stresemo na zelenjavo. Čebuli razrežemo na četrtine in stresemo k zelenjavi. Rdečo peso olupimo, narežemo na večje kose in stresemo v skledo. Dodamo neolupljen česen in sol, prilijemo olje, premešamo in stresemo v višji pekač.

Zelenjavo nepredušno pokrijemo z alufolijo, pekač pa za 45 minut položimo v ogreto pečico. Folijo odstranimo, sestavine pa pečemo še približno 15 minut, da se po vrhu hrustljavo zapečejo. Pekač vzamemo iz pečice. Pokrijemo ga z alufolijo in pustimo zelenjavo počivati pet minut.

Boštjan Palčič (oddaja Dobro jutro)