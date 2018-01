Pennova dobrodelna dražba: Brad Pitt za "zmenek" z Emilio Clarke ponudil 120 tisoč dolarjev

Ves izkupiček večera bo namenjen prebivalcem Haitija

7. januar 2018 ob 20:09

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralec Sean Penn je že osmo leto zapored priredil večerjo z dražbo, s katero zbira sredstva za pomoč Haitiju. Tudi letos ni manjkalo zvezdnikov, ki so se potegovali za raznovrstne artikle in tako prispevali več milijonov dolarjev.

Vsak gost gala večerje, ki je potekala v prostorih medijskega konglomerata Milk Studios, je moral za udeležbo odšteti 15 tisoč dolarjev. Skupaj z dražbo je bilo tako v dobrodelnem večeru zbranih kar tri milijone dolarjev in pol (2,9 milijona evrov). Ves izkupiček bo Pennova organizacija J/P Haitian Relief namenila pomoči prebivalcem otoške države, ki jo je leta 2010 prizadel katastrofalen potres.

Častni gost večerje je bil Leonardo DiCaprio, ki s svojo fundacijo že dvajset let pomaga pri ozaveščanju o podnebnih spremembah in se zavzema za ohranjanje narave. Gostitelj Sean Penn je v nagovoru zbranim dejal, da ga je ravno DiCaprievo delo spodbudilo, da je po katastrofalnem potresu, ki je na tisoče Haitijcev pustil brez strehe nad glavo, ustanovil lastno dobrodelno organizacijo.

Kot poroča Washington Post, Penn ob tem ni mogel prehvaliti DiCaprieve osebne predanosti pri varovanju narave in njegovega neizmernega optimizma. "Zato smo ga zvlekli sem – da ga počastimo," je dejal Penn. "Kdo v tem mestu poleg tebe še počne, kar počneš ti," ga je nato vprašal Penn. DiCaprio je na vprašanje odgovoril s komplimentom, ki ga je namenil gostitelju. Pohvalil je Pennova dobrodelna prizadevanja, nato pa sprejel nagrado, ki mu jo je podelila Pennova organizacija.

Od besed k dejanjem

DiCaprio pa Pennovih prizadevanj ni podprl zgolj z besedami, saj je za eno izmed slik, ponujenih na dobrodelni dražbi, ponudil 80 tisoč dolarjev. Vendar pa je imela isto sliko ogledano tudi zvezdnica serije Igra prestolov Emilia Clarke, ki je presegla DiCaprievo ponudbo. Ko je že kazalo, da bo Leo ostal praznih rok, pa je avtor slike naznanil, da ima na voljo dva primerka. Tako sta tako Emilia kot Leonardo domov odšla vsak s svojo sliko, vsak pa je zanjo odštel po 80 tisoč dolarjev.

Na dražbi so sodelovali tudi številni drugi zvezdniki. Za neko drugo sliko sta se "udarila" Brad Pitt in Arnold Schwarzenegger. Pitt je zanjo ponudil 60 tisoč dolarjev, na koncu pa jo je v last dobil Schwarzy, ki je bil zanjo pripravljen odšteti deset tisoč dolarjev več. Kljub temu Pitt ni ostal praznih rok, saj je na dražbi podal najvišjo ponudbo za vstopnico za ekskluzivno druženje s košarkarji ekipe San Antonio Spurs, za katero je odštel 40 tisoč dolarjev.

Boj za "zmenek s Khaleesi"

Pitt je skušal dobiti tudi ekskluzivni ogled Igre prestolov v družbi ene največjih zvezdnic serije Emilie Clarke. Podal je kar dve ponudbi – najprej 80 in nato 120 tisoč dolarjev –, vendar mu je "zmenek s Khaleesi", nato speljal neznanec, ki je zanj plačal kar 160 tisoč dolarjev. Poleg tega je bila na dražbo postavljena tudi večerja v družbi znanega ameriškega televizijskega voditelja Andersona Cooperja, ki jo bo pripravil kuharski mojster Jose Andres. Večerja je na dražbi dosegla ceno 50 tisoč dolarjev. Najvišjo ceno na dražbi je sicer dosegla slika umetnika Ursa Fischerja, ki je bila prodana za milijon dolarjev in pol.

Sean Penn je gala večerjo gostil že osmo leto, vsakokrat pa je dogodek potekal na predvečer podelitve zlatih globusov. Letošnje dobrodelne prireditve so se kot vsakič udeležili številni zvezdniki iz sveta zabave, poleg zgoraj omenjenih še Susan Sarandon, Tobey Maguire, Patricia Arquette, Kit Harrington, Lena Dunham in Allison Williams. Dogodek so popestrili tudi baletni nastop in koncert Jamesa Taylorja.

