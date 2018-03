Pereča tema družbenih omrežij: Katera zvezdnica je Beyonce ugriznila v obraz?

28. marec 2018 ob 17:10

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralka Tiffany Haddish je v intervjuju za revijo GQ razkrila, da naj bi na neki zasebni zabavi neimenovana zvezdnica Beyonce ugriznila v lice, zaradi česar so se takoj vznemirili tako oboževalci kot radovedni zvezdniki, ki bi radi izvedeli njeno ime.

Kot pravi Tiffany Haddish, se je indicent zgodil na decembrski zabavi, kjer je bila tudi Beyonce z možem Jay Z-jem. Pevka naj bi moža nenadoma odpeljala v zadnji del sobe, zaradi česar je Haddisheva takoj vedela, da je nekaj narobe. V tem je mimo prišla Beyoncejina prijateljica in rekla: "Si lahko misliš, da je psica ugriznila Beyonce?"

Imena zvezdnice v intervjuju ni želela razkriti, je pa pevki na zabavi takoj poskušala stopiti v bran. "Vendar je Beyonce rekla, naj se pomirim in naj se raje zabavam naprej." Ob tem je dodala, da je neznana zvezdnica pod vplivom mamil, sicer pa se ne vede tako.

Haddisheva je na zabavi s pevko posnela selfi, na kateri pa Beyonce zakriva levo stran obraza. In ravno to fotografijo imajo za dokaz tisti, ki so odločeni razkriti, kaj se je na zabavi dogajalo. Na družbenih omrežjih so si omislili ključnik #WhoBitBeyonce oziroma "Kdo je ugriznil Beyonce".

Akciji se pridružujejo tudi znani obrazi

Niso pa samo oboževalci tisti, ki si prizadevajo zadevi priti do dna. Iskalni akciji se je med drugim pridružila tudi žena Johna Legenda, voditeljica in manekenka Chrissy Teigen. Oglasila se je na Twitterju in izjavila, da ji na pamet pade ime ene same osebe, ki bi bila sposobna česa takšnega, imena pa tudi ona ni razkrila.

Po razburjenju na družbenih omrežjih je v javnost pricurljal seznam gostov in mnogim so v oči padla imena Rihanna in igralki Sara Foster ter Sanaa Lathan. Zadnji dve sta se na obtožbe uporabnikov odzvali. "Laska mi, da ljudje mislijo, da bi lahko prišla tako blizu Beyonce," je na Instagramu zapisala Fosterjeva. "Smešni ste. Nikakor nisem ugriznila Beyonce, če pa bi jo, bi bil pa to zgolj ljubezenski ugriz," je zapisala Lathanova.

