Perverznega Weinsteina spolna nadlegovanja odnesla iz lastnega podjetja

Upravni odbor se je odločil, da ga odpusti

9. oktober 2017 ob 20:03

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Filmsko podjetje The Weinstein Company je odpustilo svojega ustanovitelja, slavnega producenta Harveyja Weinsteina, ker so obtožbe o dolgoletnem spolnem nadlegovanju žensk dosegle vrelišče.

Poročali smo, da je časopis New York Times pred dnevi objavil odmevno reportažo, v kateri razkriva, da je Weinstein poravnave izplačal najmanj osmim ženskam, ki so ga obtožile spolnega nadlegovanja, nato pa je najavil svoj "umik za nedoločen čas", ki ga bo izkoristil za terapijo in razmislek o svojih dejanjih.

Vendar ga je prehitel upravni odbor filmskega podjetja, kjer sedi tudi njegov brat Bob Weinstein, ki velja za "dobrega" brata - tihega, zadržanega in usmerjenega v proizvodnjo filmov. Ta bo zdaj prevzel tudi vodenje podjetja.

Dolgoletna praksa

65-letni Harvey Weinstein je zaslužen za številne filmske uspešnice, med drugim Zaljubljeni Shakespeare, Kraljev govor, Šund, Lev, Django brez okovov in druge. Poleg svojega podjetja je tudi soustanovitelj produkcijskega podjetja Miramax, ki ga je kasneje prodal Disneyju in je veljal za enega najbolj vplivnih ljudi Hollywooda.

Med slavnimi, ki jih je nadlegoval, je bila tudi igralka Ashley Judd, pa Rose McGowan, večinoma pa je šlo za standardno nadlegovanje mladih, lepih in nadobudnih filmskih zvezd. Od nekaterih je v zameno za pomoč pri preboju v karieri zahteval spolne odnose, od drugih masaže, pri tretjih se je zadovoljil "le" s tem, da so ga opazovale med tuširanjem. Njegovo neprimerno vedenje naj bi se vleklo več desetletij.

McGowanova je novico o odstopu pozdravila in dejala, da se morajo moški iz Hollywooda spremeniti. "Moč Hollywooda odmira, ker se družba spreminja in raste, vendar pa je moško obnašanje ostalo isto," je dejala za Hollywood Reporter.

Izgovoril se je na "takratno kulturo"

Weinsteinova ekipa odvetnikov je sicer navedbe označila za neresnične, New York Times pa obtožila obrekovanja in zagrozila s tožbami.

Kljub trditvam odvetnikov se je Weinstein v svoji izjavi za javnost pokesal in priznal krivdo s pojasnilom: "Posel sem začel v 60., 70. letih, ko so bila pravila vedenja na delovnem mestu drugačna. Takrat je bila pač takšna kultura."

T. H.