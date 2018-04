Pester konec tedna: od vinskih, pivskih do čokoladnih festivalov

Brda in vino, Salon Sauvignon, festival čokolade in Makro Beer Fest

20. april 2018 ob 11:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sončen konec tedna lahko izkoristite tudi za obisk enega od številnih festivalov - pestra bo zlasti sobota. V Goriških brdih bo festival Brda in vino, na Ptuju Salon Sauvignon, v Ljubljani Makro Beer fest, v Radovljici pa festival čokolade.

Linhartov trg v Radovljici se je v sladko obarval že danes, največja čokoladna prireditev v Sloveniji pa bo trajala vse do nedelje.

Na festivalu se na enem mestu predstavljajo vse slovenske čokoladnice, gostijo tudi čokoladnice iz tujine ter številne slovenske gostilne in slaščičarne, ki se predstavljajo s čokoladnimi jedmi. Degustacije potekajo prek plačljivih kuponov.

Brda in vino

Slikovito briško vasico Šmartno bodo v soboto od 12. ure dalje ponovno preplavile stojnice, na katerih se bodo predstavljali nekateri najboljši briški vinarji in gostilne, v goste pa prihajajo tudi nekatere najboljše restavracije z vseh koncev Slovenije.

Na največjem eno-gastronomskem dogodku v Brdih se bodo med drugim predstavili vinarji Kabaj, Erzetič, Movia, Medot, Vinska klet Brda, Vina Silveri, Ščurek, Mulit, Ferdinand, Čarga, Blažič, Emeran Reya in drugi, od restavracij pa velja izpostaviti Gostilno Repovž, Kruh in vino, Gostilno Koršič, Ošterijo Žogica, Gredič, Rizibizi, Pikol, Milko in restavracijo Hotel San Martin. Dogodek bodo pospremile glasba v živo in razstave.

Cena vstopnice, ki vključuje vse degustacije, je 55 evrov.

Petek v znamenju dveh vrhunskih večerij

- Ob začetku festivala čokolade v Radovljici bo Vila Podvin gostila večerjo treh kuharskih mojstrov iz združenja JRE: Uroša Štefelina (Vila Podvin), Marka Pavčnika (Pavus) in Tadeja Gašparina (Pikol). Rdeča nit bo, jasno, čokolada.

- Gostilna Danilo v Retečah pa pripravlja večer presežkov z znamenito kalifornijsko vinsko kletjo Opus One, ki velja za eno najprestižnejših na svetu. Prestižna je tudi cena - 295 evrov. Gost večera bo Charlie Matthews, ki bo predstavil vina.





Salon Sauvignon

Ljubitelji vina se bodo znašli v precepu, saj bo prav tako v soboto, med 13. in 19. uro, v Dominikanskem samostanu na Ptuju četrti Art & Wine festival Salon Sauvignon Ptuj 2018 - Vino v mestu tisočletij.

Na njem se bo predstavilo okoli 46 vinarjev z več kot sto sauvignoni pretežno iz Slovenije, pa tudi z drugih koncev sveta. Letos bo posebno poglavje salona predstavljal cabernet sauvignona, v sklopu festivala bo potekal master class na temo sauvignona, poskrbljeno pa bo tudi za kulinarični del.

Cena vstopnic na dan dogodka je 18 evrov.

Makro Beer festival

Ljubljana bo po drugi strani bolj pivsko obarvana. Že danes ob 14. uri se v Stekleni dvorani Gospodarskega razstavišča odpira Makro Beer fest, ki ga je v prestolnico pripeljala mariborska Pivarna.

Na festivalu bo 30 pivovarn iz 11 držav predstavilo več kot 100 vrst piv tipov lager, pale ale, IPA, stout, porter ter številnih skrbno zvarjenih kislic, gosejev, souerjev ter v vinskih, rumovih, viskijevih ali hrastovih sodih staranih piv. Poleg nabora najboljših domačih pivovarn (Reservoir dogs, Hopsbrew, Maister, Bevog, Mali Grad, Pelicon ...), se bodo predstavile tudi nekatere najboljše (Pohjala, Antica Contea, Garden, Wild Beer ...).

Poskrbljeno bo tudi za jedačo. Dvodnevni festival se bo vsak večer končal ob 2. uri. Vstopnina na dan dogodka je 10 evrov.

K. S.