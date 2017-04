Pet zvezdic za BMW serije 5, le tri za fiat doblò

Euro NCAP

14. april 2017 ob 13:50

Bruselj - MMC RTV SLO

Neodvisno evropsko združenje, ki preizkuša varnost avtomobilov – Euro NCAP, je tokrat pod drobnogled vzelo novi BMW serije 5 in ne več tako novi fiat doblò. Prvi se je odrezal odlično in si prislužil vseh pet zvezdic, drugi pa, predvsem zaradi pomanjkanja asistenčnih sistemov, le tri.

Euro NCAP navadno skupaj objavi rezultate preizkusov več modelov, ki pa niso primerljivi. To velja tudi za BMW serije 5 in fiat doblò, ki sodita v različne razrede in sta namenjena tudi popolnoma različnim kupcem. Združuje ju le ugotovitev, da na končno oceno ter posledično na število zvezdic odločilno vplivajo sistemi za aktivno varnost.

Petica odlična

Sedma generacija BMW-ja serije 5, ki je bila predstavljena konec lanskega leta, je na varnostnih preizkusih dobila odlično oceno. Zahvaljujoč novi zgradbi ter aktivni varnostnim elementom je dosegla 91 odstotkov točk za varnost potnikov. Preizkusi na poligonu so pokazali, da lahko sistem za samodejno zaviranje v sili uspešno prepreči trke ali ublaži njihove posledice.

Z 81 odstotki je navdušila pri varnosti pešcev ter s 85 odstotki pokazala, da ponuja tudi zavidljivo raven varnosti za otroke.

Doblò le dober

Po trinajstih letih je združenje pod drobnogled ponovno vzelo fiat doblò. Tokrat so preizkusili zadnjo generacijo, ki je na trgu od leta 2010 in je leta 2015 doživela prenovo. Končne tri zvezdice so pokazale, da bi moral Fiat uvesti kar nekaj izboljšav.

Doblò je pričakovano dosegel razmeroma slabo oceno zaradi pomanjkanja asistenčnih sistemov. Testni primerek je imel namreč vgrajen samo opozorilnik za nepripete varnostne pasove. Na drugi strani pa je dosegel dobre rezultate na področju varnosti odraslih potnikov in pešcev, zlasti za kolena voznika in sovoznika različnih rasti.

Ob tem so pri združenju opozorili, da opel in vauxhall combo, ki izhajata iz modela doblò, nista bila deležna prenove in bi zato verjetno dosegla slabše ocene.

Martin Macarol