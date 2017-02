Peta generacija najuspešnejše španske malčice je razkrita

Razkritje novega modela

1. februar 2017 ob 07:15

Barcelona - MMC RTV SLO

Prva ibiza je luč sveta ugledala leta 1984 in v štirih generacijah osvojila več kot 5,4 milijona kupcev. To je bil prvi model, ki je nastal v celoti s španskim znanjem in je oblikoval podobo znamke. Peto generacijo, ki je nastala na novi platformi MQB, je Seat premierno predstavil na domačem parketu v Barceloni.

Peta generacija španske malčice jasno povzema oblikovne linije leona in atece, pri čemer ostaja zvesta določenim potezam predhodnih modelov. Kljub praktično enaki skupni dolžini je njena medosna razdalja zrasla za 95 milimetrov, pridobila pa je tudi 87 milimetrov v širino. To ji prinaša več prostora v kabini ter za 20 odstotkov večji prtljažnik, ki v osnovni postavitvi sedaj meri 355 litrov.

S tremi ali štirimi valji

Avtomobil je zasnovan na novi koncernski platformi MQB A0, na kateri bosta nastala tudi novi volkswagen polo in nova škoda fabia. V motorno paleti bomo našli tri bencinske in tri dizelske različice, na voljo pa bo tudi izvedba na stisnjeni zemeljski plin CNG. Ob začetku prodaje bo v bencinskem delu na voljo tlačno polnjeni litrski trivaljnik TSI v različicah s 70 in 85 kilovati (95 in 115 KM), malce kasneje pa se mu bo pridružil nov 1,5-litrski turbobencinski štirivaljnik TSI, ki zmore 110 kilovatov (150 KM). Na dizelski strani pa bo na voljo 1,6-litrski TDI v različicah s z 59, 70 in 85 kilovati (80, 95 in 115 KM). Šibkejši motorji (do 70 kW) bodo serijsko povezani z ročnim petstopenjski menjalnikom, močnejši pa s šeststopenjskim, na izbiro bo tudi dvosklopčni sedemstopenjski menjalnik DSG.

Pri opremi velja omeniti sodobno multimedijsko napravo z 20,3-centimetrskim (8-palčnim) zaslonom na dotik in povezljivostjo s sistemi Apple CarPlay, Android Auto in MirrorLink , sistem za brezžično polnjenje pametnih telefonov, VLAN omrežje za brezžično povezovanje s spletom in pametni ključ za prostoročno odklepanje in zagon avtomobila.

Španci so dobro poskrbeli tudi za aktivno varnost, med drugim s prilagodljivim tempomatom s funkcijo za vožnjo v koloni, manjkal pa ne bo niti sistem za samodejno zaviranje v sili s prepoznavanjem pešcev.

Poleg vstopnih paketov opreme Reference in Style ter športnega FR bo po novem na izbiro tudi paket Xcellence s posebnim poudarkom na udobju.

Nova ibiza bo pred širšo javnostjo v živo nastopila marca na avtomobilskem salonu v Ženevi, prodaja pa bo stekla junija.

Martin Macarol