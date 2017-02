Peter Movrin po uspehu v Londonu: Moj svet sta bila faks in postelja

Priznanje modne srenje po mesecih trdega dela

23. februar 2017 ob 11:57

zadnji poseg: 23. februar 2017 ob 12:07

London - MMC RTV SLO

"Tukaj se ne hodi skupaj na kave, žure, kosila. Tukaj si vsi želimo na revijo! In narediti čim boljšo kolekcijo v najkrajšem času," izkušnjo študija na uglednem londonskem modnem kolidžu povzame Peter Movrin.

Slovenski oblikovalec, ki kljub mladosti spada med najprepoznavnejša imena slovenske mode doma in na tujem – njegove kose nosi sama Lady Gaga! –, se je skupaj s še 15 izbranimi kolegi podiplomskimi študenti s Central Saint Martinsa (o njihovi uvrstitvi med šesnajsterico je odločal predstojnik študijskega programa Fabio Piras) pred dnevi predstavil na študijski modni reviji v okviru londonskega tedna mode, kjer so njegovi kosi naleteli na odličen odziv stroke.

Pri WWD-ju so prav njegova dela uvrstili med vrhunce revije, Petra pa najbolj veseli, da je bila kolekcija všeč Nataši Čagalj, slovenski oblikovalki, ki trenutno deluje kot kreativna vodja pri ugledni znamki Ports 1961 in je, tako kot bo kmalu Peter, magistrirala na Central Saint Martinsu.

Preden je odletel v domače Kočevje na kosilo k staršem, je Peter za MMC odgovoril na nekaj vprašanj.

Kaj je bila tema kolekcije?

Osnoval sem jo na lastnem dojemanju elegance in glamurja, mislim, da je to nekaj, kar ta hip res potrebujemo. A to je glamur z elementi delovnih oblačil. Materiale sem izdelal sam: iz papirja, folije in organce, tako da so nastale zanimive kombinacije poceni in dragocenih materialov.

Kako se počutite na Central Saint Martinsu?

Veliko nas je, skoraj 40, razdeljeni smo na oddelke moške mode, ženske mode, pletilce in tekstilce. Jaz do zadnjega tedna sploh nisem poznal vseh sošolcev. Tukaj se ne hodi skupaj na kave, žure, kosila. Tukaj si vsi želimo na revijo! In narediti čim boljšo kolekcijo v najkrajšem času. Tudi mentorji so nam vedno na razpolago, mentorji ali profesorji nas nikoli ne pustijo čakati za korekture ali zaključne oddaje. Čeprav se velikokrat iz pisarne sliši dretje, skrbijo za nas in upoštevajo naše želje, če so le relevantne. Imajo veliko srce, ampak so zelo kritični in neizprosni.

Prav nenavadno se mi je zdelo, ko so nam pomagali v zaodrju revije in zadnji teden urejali in pripravljali stvari po cele dneve in noči. Morate vedeti, da študentje tukaj zadnje štiri mesece delamo po 13 ur na dan, zadnji mesec celo po 18. Ob sobotah in nedeljah pa krojimo in "živimo" v knjižnici ... Vzdušje na CSM-ju se ves čas giblje od tragičnega do veselega (smeh).

Kaj pa London, kakšno je življenje v tej metropoli?

London je mesto, ki te posrka vase, vedno se veliko dogaja. Ne vem, kdaj sem nazadnje utegnil na kako razstavo ali popit kavo v Dover Street Marketu. Moj svet sta bila faks in domača postelja. Hvala bogu za cimre, ki so mi pekli palačinke, pa Majo in Barbaro, zlati asistentki! Naj dodam še, da so najemnine vrtoglave.

Pri modni avtoriteti WWD so med vrhunce revije uvrstili prav vaše kose. Kaj vas je najbolj razveselilo po reviji?

Gotovo odlični odzivi stroke in v medijih. Pa še Nataši Čagalj je bila kolekcija všeč! To mi ogromno pomeni.

Bližate se koncu podiplomskega študija. Načrtujete vrnitev v Slovenijo ali boste ostali v tujini?

No, revija je le del zaključka, čaka me še kar nekaj stvari, preden dokončam študij. Ne vem še, kje bom. Morda najprej kratke počitnice v Sloveniji, Pariz ali Milano? Res še ne vem. To bom razmišljal kak mesec po reviji in vseh tednih mode (po New Yorku in Londonu se je modna karavana ustavila v Milanu, nato pa se bo serija tednov mode končala v Parizu, op. a.).

Pred časom je vaše kreacije nosila celo Lady Gaga, videli smo jih v uspešnici Igre lakote ... se obeta še kakšno podobno "zvezdniško" sodelovanje?

Jutri letim domov k mami in atu na kosilo. To se mi zdi superzvezdniško (smeh)!

Alenka Klun, foto: Catwalking.com (z dovoljenjem CSM-ja)