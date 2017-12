Petletnik poklical policijo, da bi Grinchu preprečil krajo božiča

Lepa gesta krajevne policije

19. december 2017 ob 19:23

Los Angeles - MMC RTV SLO

TyLon Pittman, petletni fant iz Misisipija, je še pred božičem vzel stvari v svoje roke. Ker je vedel, da sam ne bo zmogel premagati Grincha, je poklical kar policijo.

"Naša telefonistka je na Facebooku objavila status, da je prejela klic od malega fantka ... Povedal ji je, da je mislil, da bo Grinch prišel na njegov dom in ukradel božič," je razložila policistka Lauren Develle za USA Today in prosila telefonistko, naj ji pošlje njegov naslov. Ko je njegova družina pred hišo zagledala policijski avtomobil z vklopljenimi lučmi, niso vedeli, kaj naj si mislijo.

Ko so končno odprli vrata, je pred njimi stala Devellova - velika oboževalka filma Kako je Grinch ukradel božič. "Malce je bilo smešno ... Moj oče za božič vsako leto obleče Grincheve hlače," je razlagala policistka in nadaljevala: "Je moj najljubši film. Vsak božič sem si predvajala ta film."

Srečanje malega TyLona in Devellove je s svojim telefonom ovekovečil njegov starejši brat. "Tega si ne bi mogel izmisliti!!! Moj petletni brat je poklical policijo in dejal, da Grinch krade ljudem božič, ampak noče, da bi se to zgodilo tudi njemu, zato nas morajo res obiskati," je zapisal TeDera Dwayne Graves ob posnetku, ki ga je objavil na svojem Facebooku.

"Grinch ne bo ukradel božiča. Tega ne bom dovolila," je DeVellova dejala TyLonu. Mladenič ji je razložil, kako je na Facebooku gledal posnetke o Grinchu in ji tudi pokazal nekatere izmed njih. "Kaj bos naredil, če res poskuša ukrasti božič," je Devellova vprašala TyLona, ta pa ji je odvrnil: "Hočem, da pridete nazaj k nam in ga odpeljete v zapor." Devellova mu je zagotovila, da bo tamkajšnja policija poskrbela zanj.

K. K.