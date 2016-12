Poudarki Za volanom le ob koncih tedna

Petra Nemcova: Slabših voznikov kot v LA-ju ni

Kakšna voznica je svetovno znana manekenka?

26. december 2016 ob 13:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Petra Nemcova, manekenka, televizijska voditeljica in človekoljubka, ljubi dirkanje, naj bo to bencinska ali pa električna formula 1. Čehinja je tudi ambasadorka znamke Mercedes-Benz, v pogovoru za rubriko Bodimo boljši pa nam je zaupala, kam se najraje odpelje z avtomobilom.

36-letna češka lepotica je letos poleti prvič obiskala Ljubljano. Pravi, da jo slovenska prestolnica zaradi jutranjega zvonjenja zvonov spominja na Prago. Manekenka, ki je leta 1995 zmagala na tekmovanju Elite Model Look na Češkem in si s tem odprla vrata v modno prestolnico Milano, nenehno potuje, avtomobil pa je pogosto njena pisarna.

V mestih, kot sta Istanbul ali Manilla, bi zaradi gneče na cestah avtomobil najraje zamenjala za helikopter, konec tedna pa tudi sam rada sede v svoj športni terenec mercedes-benz GLC. "Če imam veliko dela, sem veliko učinkovitejša, če me vozijo, konec tedna pa se rada zapeljem do Santa Barbare ali do trgovskih centrov, moj obvezen spremljevalec pa je radio. Ozvočenje v vozilu mora biti odlično," pravi manekenka, ki je zagovornica ekoloških avtomobilov. Čeprav je med vrsticami priznala, da od Velike nagrade Monaka v formuli 1 ni boljšega dogodka, si ogleda tudi dirke električne različice formule 1, formule E. Tudi zato, ker je na lastni koži občutila, kako se lahko narava človeštvu maščuje.



Komaj preživela cunami, a ostala brez zaročenca

Manekenka je leta 2004 komaj preživela rušilni cunami na tajskem otoku Khao Lak - njen zaročenec, fotograf Simon Atlee, vodnega vala ni preživel.

Kaj pa javni prevoz? "Ne," se nasmehne Čehinja, ki je dve leti živela tudi na Haitiju. Čeprav so tam razmere za vožnjo katastrofalne, pa so njihovi vozniki v primerjavi s tistimi, ki jih srečuje v Los Angelesu, veliko spretnejši in iznajdljivejši. "Še posebej v LA-ju so vozniki katastrofalni. Ne uporabljajo smernikov, predvsem pa ne vedo, kaj se dogaja okoli njih.“ Dve leti je živela na Haitiju, kjer ni oznak na cestah in prometnih znakov, promet je katastrofalen: "Vozniki pa so boljši, saj so osredotočeni na to, kaj se dogaja okoli njih. Verjetno je na Haitiju manj nesreč kot v Los Angelesu."

Petra Nemcova je v rubriki Bodimo dobri izrazila svoje mnenje o avtonomnih vozilih. Res lahko pričakujemo kaos? Več izveste v prispevku iz oddaje Avtomobilnost.

