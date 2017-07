Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Moči sta združila pevca skupin Green Day in Rancid. Skupaj so junija letos nastopili tudi v ljubljanskih Stožicah. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Njihov prvi singel bo v fizični obliki izdala založba Hellcat Records. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Sorodne novice Green Day: Če bi vedeli za nesrečo, ne bi stopili na oder Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pevca skupin Green Day in Rancid ustvarila "superskupino"

Poimenovala sta jo The Armstrongs

15. julij 2017 ob 18:53

Los Angeles - MMC RTV SLO

Billie Joe Armstrong (Green Day) in Tim Armstrong (Rancid) sta skupaj ustvarila "superskupino" The Armstrongs, k sodelovanju pa sta povabila še dva družinska člana.

Pevca sicer nista v sorodu, enak priimek je zgolj naključje, sta pa k njuni "superskupini" povabila Billie Joejevega sina Joeyja (sicer bobnarja zasedbe SWMRS) in Timovega nečaka Reya.

Zasedba je že predstavila prvo skladbo, ki so jo naslovili If There Ever Was a Time, skladba pa bo tudi del dokumentarnega filma Turn It Around: The Story of East Bay Punk, ki vključuje posnetke več sto koncertov, več tisoč fotografij in seveda intervjuje z glasbeniki, ki so odigrali ključno vlogo pri ustvarjanju kalifornijske lokalne glasbene scene.

Po poročanju glasbenega portala NME bo njihovo skladbo v fizični obliki izdala založba Hellcat Records.

Celoten izkupiček od njene prodaje bo namenjen 924 Gilman - neprofitni pankovski dvorani v Kaliforniji, kjer so na začetku kariere koncertirali tako Green Day kot Rancid.



Nesreča v Madridu

Green Day so se pred kratkim v medijih pojavljali zaradi nesreče akrobata na festivalu v Madridu, ki se je na prizorišču zgodila pred njihovim nastopom. Številni so jih močno kritizirali, saj so koncert, čeprav je akrobat zaradi hudih poškodb umrl, vseeno izpeljali.

Pozneje so v izjavi pojasnili, da so za nesrečo izvedeli šele po koncertu: "Nihče izmed nas ni mogel verjeti, da se je to zgodilo. Ne vemo, zakaj nam tega niso povedali pred koncertom. Kaj takšnega se nam v 30 letih še nikoli ni zgodilo. Če bi za nesrečo vedeli že prej, nikoli ne bi stopili na oder. Nismo brezsrčni."

P. B.