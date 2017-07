Pevec Aaron Carter: Policisti so me aretirali, ker sem slaven

Za glasbenikom je naporen konec tedna

17. julij 2017 ob 12:50

Los Angeles - MMC RTV SLO

Glasbenika Aarona Carterja (brata Nicka Carterja iz skupine Backstreet Boys) so pred dnevi aretirali zaradi vožnje pod vplivom alkohola in posedovanja marihuane. Zdaj se je na aretacijo odzval in pravi, da je bil aretiran zaradi slave.

29-letnika in njegovo dekle Madison Parker, ki naj bi bila času aretacije sopotnica v avtomobilu, so aretirali v soboto. Carter je bil iz pripora po plačilu varščine štiri tisoč evrov izpuščen v nedeljo.

"Za mojega brata: rad te imam ne glede na vse, in če imaš občutek, da potrebuješ pomoč, ti bom pomagal okrevati. Družinski odnosi niso vedno preprosti, a vsi ti bomo stali ob strani," je na Twitterju zapisal njegov starejši brat Nick Carter.

A Aaron nad njegovim komentarjem ni bil navdušen, zato je na družbeno omrežje objavil lastno izjavo. "Če mu je res mar zame, zakaj me ni poklical in se o tem z menoj osebno pogovoril? Zakaj je bilo treba to javno objaviti? Ni mi všeč, da me je izkoristil za potrebe lastne medijske pozornosti in da me je brcnil takrat, ko sem bil najbolj na tleh. A ne glede na vse imam družino rad."

Del izjave pa so njegovi predstavniki za odnose z javnostmi izkoristili za uradno zahvalo oboževalcem in za to, da so pojasnili njegovo plat zgodbe. "Aaron je v zadnjem času ves čas potoval in promoviral zadnji singel Sooner or Later, pred dnevi pa so se mu zgodile manjše težave z avtomobilom, zato se je odpeljal k najbližjemu mehaniku. Tam so ga napadli agresivni policisti, ki so zavrnili tudi njegovo pravico do odvetnika."

V izjavi pojasnjuje, da ima recept za medicinsko marihuano zaradi težav z anksioznostjo. "Napadli so ga zgolj zato, ker je slaven. Posnetek, ki so ga posnele nadzorne kamere pri mehaniku, bo dokazal, da Aaron v času aretacije ni vozil avtomobila."

