Pevko uspešnice Lambada našli mrtvo

Loalwo Braz našli v zgorelem avtomobilu

19. januar 2017 ob 16:55

Rio de Janeiro - MMC RTV SLO/STA

Brazilsko pevko Loalwo Braz, najbolj znano po mednarodni uspešnici Lambada, so našli mrtvo. Policisti so njeno truplo našli v zgorelem avtomobilu v bližini njenega doma v Saqueremi.

Več informacij policija ni podala, okoliščine smrti Brazove ostajajo neznane, čeprav spletni portal G1 poroča, da so ponoči pred pevkinim domom opazili dva oborožena moška.

63-letna Brazova je zaslovela kot glavna vokalistka pri pesmi Lambada (v portugalščini bolj znana kot Chorando se foi), ki jo je izvajala francosko-brazilska pop skupina Kaoma.

Melodija je temeljila na bolivijski pesmi, naslov pa je izšel iz brazilskega plesa lambada. Kaoma je z Lambadao po vsem svetu prodala več milijonov izvodov.

Skupina je pesem iz leta 1989 uvrstila na svoj prvi album Worldbeat, pesem pa so leto za tem uvrstili tudi v dva plesna filma - The Forbidden Dance in Lambada.

Loalwa Braz se je rodila 3. junija 1953 v Rio de Janeiru v družini glasbenikov - oče je bil pevec v priljubljeni skupini, mama klasična pianistka. Deklica se je že pri štirih letih začela učiti klavir, pri trinajstih je začela peti.

Od leta 1985 je živela v Parizu, od leta 2010 v Ženevi, v zadnjih letih pa med vsemi tremi državami.

