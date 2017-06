Pijan Slovenec z mopedom po napačni strani AC čez avstrijsko mejo

Na poti domov pomotoma zavil na avtocesto proti Avstriji

28. junij 2017 ob 16:22

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Vinjen 49-letnik je v torek ponoči z mopedom vozil v napačni smeri po avtocesti in prečkal slovensko-avstrijsko mejo pri Šentilju.

Policija je malo pred polnočjo na mejnem prehodu Šentilj/Špilje opazila moškega na mopedu, ki je vozil v napačni smeri po avtocesti iz Maribora proti Gradcu. Voznik je bil poleg tega brez čelade in luči.

Policist je stekel na drugo stran mejnega prehoda, kjer so cestni pasovi za izhod iz Avstrije, in ga skušal ustaviti. Ko je mopedist opazil policista, je še pospešil.

Policija ga je začela zasledovati v vozilu in ga ustavila po 300 metrih. Moški je bil pijan in brez vozniškega dovoljenja, zato so policisti uvedli preiskavo.

Kot je pojasnil avstrijski policiji, je na poti domov pomotoma zavil na avtocesto proti Avstriji. Domov je moral možakar iz Šentilja nato peš ob robu regionalne ceste, piše avstrijska tiskovna agencija APA.

T. H.