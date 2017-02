Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! "To, kar sem naredil, je slab zgled za vse," je skesano priznal nogometaš. Foto: EPA Sorodne novice Liverpool ostal brez finala, na Wembley potuje Southampton Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pijani Liverpoolov napadalec ostal brez vozniške in s 24.000 evri kazni

Vinjen je vozil v napačno smer

2. februar 2017 ob 20:36

London - MMC RTV SLO/STA

Igralca angleškega nogometnega prvoligaša Liverpool, Brazilca Roberta Firmina, bo vožnja pod vplivom alkohola drago stala.

25-letnega Firmina je policija zaustavila v božični noči, ko je v središču mesta s svojim range roverjem vozil v napačno smer. Po obravnavi na sodišču je Firmino prevzel vso odgovornost in se za svoj incident opravičil vsem v vodstvu kluba, soigralcem in navijačem.

"To, kar sem naredil, je slab zgled za vse. Verjamem, da smo se iz te napake vsi v klubu nekaj naučili in da je v prihodnosti ne bomo več ponavljali," je po izreku kazni dejal brazilski napadalec, ki je v Liverpool prišel leta 2015 iz nemškega Hoffenheima.

Za leto dni je ostal brez vozniškega dovoljenja, plačati pa bo moral še 24.000 evrov kazni.

"Ker je bil Firmino zaradi tega incidenta od kluba že kaznovan, odvzeto vozniško dovoljenje ne bo vplivalo na njegovo igranje za prvo ekipo. Menimo, da je bil to osamljen primer, vseeno pa se bomo z igralcem še dodatno pogovorili o tej zadevi in o nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola," pa so sporočili iz vodstva kluba.

