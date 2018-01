Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nasekljan avokado pokapamo z limonovim sokom. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Pikantna avokadova remulada

Osvežite se s poslastico

26. januar 2018 ob 12:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: zrel avokado, žlica limonovega soka, paradižnik, rdeča čebula, kisli kumarici, pol šopka koriandra, 7 dag majoneze, 4 žlice kisle smetane, žlička gorčice, sol, poper.

Avokado z žličko izdolbemo, ga nasekljamo in pokapamo z limonovim sokom. Čebulo in paradižnik drobno nasekljamo. Paradižnik damo za nekaj časa na cedilo.

Tudi kisli kumarici in koriander nasekljamo. Majonezo zmešamo s kislo smetano in gorčico. Dodamo avokado, čebulo, paradižnik, kisle kumarice in koriander. Vse skupaj dobro zmešamo in začinimo s soljo in poprom. Postrežemo k pečenemu mesu in ribam, z opečenim kruhom ali s pečenim krompirjem.