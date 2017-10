Pink: So obdobja, ko tudi eno leto nimava spolnega odnosa

O zakonskem življenju brez dlake na jeziku

15. oktober 2017 ob 08:47

Los Angeles - MMC RTV SLO

Znana glasbenica je za časnik The Guardian spregovorila o vzponih in padcih, s katerimi sta se v 11-letnem zakonu spopadala z možem Careyjem Hartom.

"So trenutki, ko ga pogledam in vidim res dobrega človeka ter čudovitega očeta. Je točno tak oče, kot sem si vedno želela, da bi bil," je 38-letnica dejala o svojem partnerju, sicer motokrosistu, s katerim ima 6-letno hčerko Willow in 9-mesečnega sina Jamesona. Dotaknila pa se je tudi druge plati, ko ga pogleda in si misli, da ga sploh nikoli ni marala. "Takrat se mi zdi, da nimava nič skupnega, da imava rada čisto nasprotne stvari in da ga nikoli več nočem videti," pojasnjuje.

Ob tem je dodala, da se zgodi, da tudi eno leto nimata spolnih odnosov. "Sprašujem se, ali ta obdobja pomenijo konec, ali si ga sploh še želim in ali si on želi mene. Monogamija je trdo delo, a če se potrudiš, ti lahko uspe in se sčasoma vse vrne nazaj v okvire normale."

Poudarja, da sta jo tako celotno razmerje kot materinstvo precej spremenila. "Ko sem bila mlajša, starši drugih otrok niso dovolili, da pridem na obisk. Nihče me ni želel nikjer blizu svojih otrok, vedno sem bila v težavah." Ravno nasprotno pa je danes, ko ji starši govorijo, da jo njihovi otroci obožujejo. "Zanimivo je, kako se vse lahko spremeni."

Pink in Hart svojih težav nikoli nista skrivala pred javnostjo - leta 2008 sta dejala, da se ločujeta - kar je bil tudi povod za njeno ločitveno naravnano studijsko ploščo Funhouse – a sta bila že prihodnje leto znova skupaj.

P. B.