Pippa in Kate Middleton na skrivni dekliščini v Franciji

William se je tisti konec tedna zabaval v Švici

3. april 2017 ob 17:56

London - MMC RTV SLO

33-letna Pippa Middleton, ki bo maja stopila pred oltar z Jamesom Matthewsom, naj bi svojo dekliščino organizirala na skrivnem potovanju v Franciji.

Dekleta, med njimi je bila tudi vojvodinja Cambriška, so se februarja odpravila v Meribel v Franciji, kjer so dekliščino praznovala na belih strminah. Kate Middleton je bila tako v Franciji ravno tisti konec tedna, ko se je princ William s svojimi prijatelji zabaval v Švici in s tem dvignil kar nekaj prahu, saj je plesal z dvema neznankama.

Finančno sta za celotno dekliščino poskrbela Carole in Michael Middleton. Hello magazine pa poroča celo, da naj William in Kate s svojima skupinama prijateljev na potovanji odletela s skupnim zasebnim letalom.

"Pippa ima zelo rada smučanje, zato je bilo tovrstno potovanje njena očitna prva izbira za dekliščino. Dekleta so bivala v prestižni koči, kjer je zanje skrbelo številno osebje. Razvajati pa so jih želeli tudi lastniki koče, ki so jih zasipavali s številnimi darili - vsaka je dobila svojo Swatch uro, Ugg hišne copate, parfume in drugo," je za The Sun dejal prijatelj bodoče neveste. "Zabava je bila zelo majhna in intimna. Dekleta so uživala."

Poročila se bosta maja

Pippa in James naj bi pred oltar stopila 20. maja v cerkvi v Berkshiru, svati pa naj bi neuradni del poroke nadaljevali na posestvu Middletonovih v bližnjem Buckleburyju. Pred zaroko sta bila sicer par manj kot leto dni, 40-letnik pa je Pippinega očeta za hčerkino roko prosil, še preden jo je na romantičnem izletu po angleškem podeželju tudi zasnubil.

"James je zelo tradicionalen, zato je najprej vprašal za dovoljenje," je njen prijatelj potrdil za The Mirror. "Njeni starši ga imajo zelo radi in precej časa preživi v družbi njene družine. Vsi se strinjajo, da sta zelo lep par." Par sta bila že leta 2012, a sta se vmes razšla in Pippa je bila tri leta v razmerju z Nicom Jacksonom, ko pa se je njuna zveza leta 2015 končala, so jo kmalu znova videli v objemu investicijskega bankirja.

P. B.