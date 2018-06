Pippa potrdila nosečnost: "Premalo vemo o rekreaciji med nosečnostjo"

Poročila se je pred dobrim letom

8. junij 2018 ob 08:44

London - MMC RTV SLO

Pippa Middleton je prvič potrdila govorice, da bo postala mama. Dejala je, da se ni borila s hudo jutranjo slabostjo kot njena sestra Kate in da je njen cilj, da bo po porodu znova lahko oblekla stare ozke kavbojke.

34-letna Pippa, sestra vojvodinje Cambriške, ki je poročena s premožnim upravljavcem zavarovalniških skladov Jamesom Matthewsom, je novico, da pričakuje naraščaj, potrdila v kolumni za mesečno revijo britanske verige supermarketov Waitrose Kitchen.

"Srečo sem imela, da sem prvo trimesečje preživela brez jutranje slabosti, zato me nosečnost ni ovirala pri vsakdanjih opravkih." Najbolj je morala zaradi nosečnosti spremeniti svoje športne aktivnosti, saj je znana navdušenka nad fitnesom. "Ko sem izvedela veselo novico, sem ugotovila, da bom morala nekoliko prilagoditi svojo telesno dejavnost, saj vadim štiri- do petkrat tedensko. Da pričakujem naraščaj, sem prvih 12 tednov uspešno skrivala tudi pred svojim osebnim trenerjem."

Ni našla vseh odgovorov

Britanka pa se je pri tem, kakšna rekreacija bi lahko bila morda škodljiva za plod, soočala s pomanjkanjem informacij. "Opazila sem spremembe na telesu, a zaradi gibanja sem se počutila močnejša. Nora sem na šport, zato sem prebrala ogromno knjig in pregledala veliko spletnih strani o omejitvah v nosečnosti. A bila sem razočarana, saj nisem našla vseh nasvetov, ki sem jih iskala. Na primer, bom telo pri teniškem servisu preveč obremenila? Ali so zamahi pri plavanju varni? Ali lahko še vedno obiskujem jogo in se le izogibam nekaterih položajev? Lahko še vedno krepim svoje trebušne mišice? Šport mi je omogočil, da nosečnost poteka brez zapletov in prepričana sem, da bosta takšna tudi porod in okrevanje po njem. Glede na vse napisano sem prepričana, da mi bodo moje najljubše kavbojke spet kmalu prav!" je zapisala.

Govorice o tem, da obe sestri Middleton pričakujeta otroka, so se pojavile aprila, nekaj tednov prej, preden je starejša Kate rodila tretjega otroka, ki sta ga z možem, princem Williamom, poimenovala Louis. Par že ima skoraj petletnega princa Georgea in triletno princeso Charlotte.

Pippa in James sta bila 19. maja tudi na poroki princa Harryja in Meghan Markle, ki je potekala v gradu Windsor. Starša naj bi postala oktobra.

A. P. J.